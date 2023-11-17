批降低醫護國考門檻有損專業 游毓蘭：罔顧醫護品質
立法院上午進行國是論壇，立法委員游毓蘭針對護理人員勞動條件問題發表談話，她表示當年蔡英文總統希望透過改善工作環境，讓更多醫護人員留在崗位上，八年過去了蔡英文總統似乎忘了當年的承諾，護理人員的工作環境依然很差，直到護理師喊破喉嚨走上凱道，政府才做做樣子裝作聽到了。
游毓蘭批評民進黨為了選舉，才拋出治標不治本的兩百億大撒幣，以為這樣可以改善護理人員的工作環境，甚至提出降低國考門檻，以為這樣就能補足護理人員不足的人力缺口，此舉嚴重打擊護理人員的專業形象、罔顧醫護品質，更反映出民進黨一向都是頭痛醫頭、腳痛醫腳。
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