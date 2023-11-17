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府感謝拜登重申維持台海和平
美國總統拜登在拜習會中重申台海應和平穩定。總統府發言人林聿禪昨天表示，我國欣見並感謝拜登重申美國對維持台海和平穩定的堅定立場，台海和平穩定符合全球利益，呼籲中國克制在台海及周邊的軍事行動，反對中國介入台灣的民主選舉等，再次展現台海區域和平穩定已是國際間的高度共識。
對於習近平否認中國有二○二七或二○三五年攻台計畫。外交部發言人劉永健表示，我方從不臆測中國是否攻台，或何時攻台，政府的政策非常清楚，就是持續強化自我防禦能力，並做好準備，台灣也積極爭取國際的支持，以實力為後盾的和平才是真正的和平。
國防部說，中共從未放棄武力犯台，國防部秉持「備戰而不求戰、止戰而不懼戰」原則，強化戰備整備。
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