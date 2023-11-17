聽新聞
test
0:00 / 0:00

府感謝拜登重申維持台海和平

聯合報／ 本報記者／連線報導
美國總統拜登15日在舊金山舉行記者會。圖／美聯社
美國總統拜登15日在舊金山舉行記者會。圖／美聯社

美國總統拜登在拜習會中重申台海應和平穩定。總統府發言人林聿禪昨天表示，我國欣見並感謝拜登重申美國對維持台海和平穩定的堅定立場，台海和平穩定符合全球利益，呼籲中國克制在台海及周邊的軍事行動，反對中國介入台灣的民主選舉等，再次展現台海區域和平穩定已是國際間的高度共識。

對於習近平否認中國有二○二七或二○三五年攻台計畫。外交部發言人劉永健表示，我方從不臆測中國是否攻台，或何時攻台，政府的政策非常清楚，就是持續強化自我防禦能力，並做好準備，台灣也積極爭取國際的支持，以實力為後盾的和平才是真正的和平。

國防部說，中共從未放棄武力犯台，國防部秉持「備戰而不求戰、止戰而不懼戰」原則，強化戰備整備。

APEC 拜習會

延伸閱讀

拜習會大談台灣議題仍各說各話 專家解讀中方1說法罕見藏意涵

拜習會成果與分歧盤點 美智庫研究員：拜登就2議題取得巨大勝利

拜習會場邊觀察／舊金山的雨說下就下 呵護美中關係需備用方案

神救援！拜登為一事喊話「快去買花」 習近平尷尬：提醒得好

相關新聞

華視YT播偏綠節目 公視董事質疑

華視YouTube頻道播放三立前主播廖筱君製播的網路政論節目，引發外界質疑「打擦邊球」，藍營批公廣集團淪為側翼，公視董事...

獨／華視YT播廖筱君網路節目 公視董事今開第一槍 學者：館長也可播嗎？

華視YouTube頻道播放三立前主播廖筱君製播的網路政論節目「REAL TALK真實對話」，引發華視染綠質疑。公視董事徐...

鏡電視「踩紅線」 王美花不避嫌受訪

鏡電視十月推出「大選鏡來講─二○二四選戰論壇」，外界關注鏡電視播出政論節目，是否會違反營運計畫書承諾，國家通訊傳播委員會...

公廣集團染政治色彩 學者：廖筱君節目可播 館長呢？

華視YouTube頻道播放三立前主播廖筱君製播的網路政論節目，引發爭論。文化大學廣告系教授鈕則勳說，公廣集團是社會公器，...

冷眼集／業者試探底線 NCC到底管不管？

中嘉案近來鬧得沸沸揚揚，還沒結束，鏡電視問題又起，這次鏡電視違反自己的營運計畫，開設政論節目「大選鏡來講─二○二四選戰論...

府感謝拜登重申維持台海和平

美國總統拜登在拜習會中重申台海應和平穩定。總統府發言人林聿禪昨天表示，我國欣見並感謝拜登重申美國對維持台海和平穩定的堅定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。