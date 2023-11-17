冷眼集／業者試探底線 NCC到底管不管？

中嘉案近來鬧得沸沸揚揚，還沒結束，鏡電視問題又起，這次鏡電視違反自己的營運計畫，開設政論節目「大選鏡來講─二○二四選戰論壇」，更邀來經濟部長王美花上節目。從三立、中嘉到鏡電視，每個都在踩規範紅線、違背當初的承諾。

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）每一次的併購案、申設案通過附負擔條件寫得無比長，看似規範了很多，卻又放任第四台業者踩紅線，不禁讓人憶起當年閣揆蘇貞昌痛批ＮＣＣ的金句，「誰都管不到它，它也什麼都不管」，監管機制形同虛設。

中嘉案從二○一一年就引發諸多問題，好不容易中嘉股權二○一八年順利交易，雖然是由本土資金泓順投資入主，但泓順投資持股複雜，背後看起來雖是宏泰集團勢力，卻難保不會有人運用複雜的持股架構，引入不當資金。因此ＮＣＣ當年附加一項負擔條款，目的就是不讓第四台系統業者經營新聞頻道。

沒想到，五年後中嘉上層股東還可以再上演一齣「騰籠換鳥」，三立硬是踩著法規的紅線，透過間接投資方式、掌握中嘉，乘勢坐大。

再來看鏡電視的「大選鏡來講」新節目，鏡電視在自家網頁表達「不製作以口水戰為主的政論節目」。但ＮＣＣ官員說，「鏡電視二○二一年五月新送營運計畫，中間多次補正，業者都一再強調無意製播政論性談話節目，因此將請業者說明清楚」。

鏡電視當時對ＮＣＣ的承諾究竟是什麼？是承諾「不製作以口水戰為主的政論節目」？還是承諾「不製作政論節目」？究竟有沒有違反自己當初寫的營運計畫書？這也引發質疑。

第四台業者不僅玩文字遊戲，也是在試探ＮＣＣ底線。從三立、中嘉、鏡電視到華視網路頻道附掛三立前主播廖筱君的政論節目，這些業者都在ＮＣＣ畫的紅線附近來回踱步，偏偏ＮＣＣ又只是輕描淡寫表示要了解、會調查。當業者都不遵守承諾，ＮＣＣ是統統不罰還是只放過友好媒體？

而ＮＣＣ號稱是獨立機關，相對於當年對中天案的處置手法，如今對違規業者卻是高舉輕放，被當成塑膠也只是剛好而已。

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