聽新聞
test
0:00 / 0:00

冷眼集／業者試探底線 NCC到底管不管？

聯合報／ 記者馬瑞璿賴昭穎
從三立、中嘉到鏡電視，一個個都在踩規範紅線、NCC看似規範了很多，卻又放任第四台業者踩紅線，監管機制形同虛設。圖為NCC外觀。 聯合報系資料照／記者曾原信攝影
從三立、中嘉到鏡電視，一個個都在踩規範紅線、NCC看似規範了很多，卻又放任第四台業者踩紅線，監管機制形同虛設。圖為NCC外觀。 聯合報系資料照／記者曾原信攝影

中嘉案近來鬧得沸沸揚揚，還沒結束，鏡電視問題又起，這次鏡電視違反自己的營運計畫，開設政論節目「大選鏡來講─二○二四選戰論壇」，更邀來經濟部長王美花上節目。從三立、中嘉到鏡電視，每個都在踩規範紅線、違背當初的承諾。

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）每一次的併購案、申設案通過附負擔條件寫得無比長，看似規範了很多，卻又放任第四台業者踩紅線，不禁讓人憶起當年閣揆蘇貞昌痛批ＮＣＣ的金句，「誰都管不到它，它也什麼都不管」，監管機制形同虛設。

中嘉案從二○一一年就引發諸多問題，好不容易中嘉股權二○一八年順利交易，雖然是由本土資金泓順投資入主，但泓順投資持股複雜，背後看起來雖是宏泰集團勢力，卻難保不會有人運用複雜的持股架構，引入不當資金。因此ＮＣＣ當年附加一項負擔條款，目的就是不讓第四台系統業者經營新聞頻道。

沒想到，五年後中嘉上層股東還可以再上演一齣「騰籠換鳥」，三立硬是踩著法規的紅線，透過間接投資方式、掌握中嘉，乘勢坐大。

再來看鏡電視的「大選鏡來講」新節目，鏡電視在自家網頁表達「不製作以口水戰為主的政論節目」。但ＮＣＣ官員說，「鏡電視二○二一年五月新送營運計畫，中間多次補正，業者都一再強調無意製播政論性談話節目，因此將請業者說明清楚」。

鏡電視當時對ＮＣＣ的承諾究竟是什麼？是承諾「不製作以口水戰為主的政論節目」？還是承諾「不製作政論節目」？究竟有沒有違反自己當初寫的營運計畫書？這也引發質疑。

第四台業者不僅玩文字遊戲，也是在試探ＮＣＣ底線。從三立、中嘉、鏡電視到華視網路頻道附掛三立前主播廖筱君的政論節目，這些業者都在ＮＣＣ畫的紅線附近來回踱步，偏偏ＮＣＣ又只是輕描淡寫表示要了解、會調查。當業者都不遵守承諾，ＮＣＣ是統統不罰還是只放過友好媒體？

而ＮＣＣ號稱是獨立機關，相對於當年對中天案的處置手法，如今對違規業者卻是高舉輕放，被當成塑膠也只是剛好而已。

鏡電視 中嘉案 NCC

延伸閱讀

【即時短評】三立、中嘉、鏡電視陸續踩紅線 NCC還管得住誰？

NCC：三立入股中嘉案 預計2週內完成行政調查

侯友宜稱選上NCC砍掉重練 陳耀祥：回到戒嚴時新聞局？

東森高層任中嘉董事？ 邱顯智籲NCC徹查

相關新聞

華視YT播偏綠節目 公視董事質疑

華視YouTube頻道播放三立前主播廖筱君製播的網路政論節目，引發外界質疑「打擦邊球」，藍營批公廣集團淪為側翼，公視董事...

獨／華視YT播廖筱君網路節目 公視董事今開第一槍 學者：館長也可播嗎？

華視YouTube頻道播放三立前主播廖筱君製播的網路政論節目「REAL TALK真實對話」，引發華視染綠質疑。公視董事徐...

鏡電視「踩紅線」 王美花不避嫌受訪

鏡電視十月推出「大選鏡來講─二○二四選戰論壇」，外界關注鏡電視播出政論節目，是否會違反營運計畫書承諾，國家通訊傳播委員會...

公廣集團染政治色彩 學者：廖筱君節目可播 館長呢？

華視YouTube頻道播放三立前主播廖筱君製播的網路政論節目，引發爭論。文化大學廣告系教授鈕則勳說，公廣集團是社會公器，...

冷眼集／業者試探底線 NCC到底管不管？

中嘉案近來鬧得沸沸揚揚，還沒結束，鏡電視問題又起，這次鏡電視違反自己的營運計畫，開設政論節目「大選鏡來講─二○二四選戰論...

府感謝拜登重申維持台海和平

美國總統拜登在拜習會中重申台海應和平穩定。總統府發言人林聿禪昨天表示，我國欣見並感謝拜登重申美國對維持台海和平穩定的堅定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。