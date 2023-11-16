【重磅快評】邱太三是王國材的上司還是操心過頭？

交通部宣布明年3月解除赴陸禁團令，陸委會主委邱太三卻說擔心出國的人太多，交通部會有壓力，初期以每日2千人為限，引發業界反彈。因為按邱的說法，國內旅行社每家每天只能分配到0.5人，交通部長王國材連忙滅火，表示如果出團踴躍會調整。邱太三其實操心過頭，真有心的話，不妨多想想要如何提升自家「國人赴陸動態登錄系統」的績效吧！

交通部本月初宣布明年春節前解除赴陸禁團令，並於3月1日起開放我國團客赴陸。對業者而言，這是遲來的好消息，並有業者已開始鎖售相關的旅遊產品。但邱太三卻說，開放初期每日仍限額2千人次，主因是國人都跑到國外旅遊，交通部會有壓力。

不知道陸委會是何時變成交通部的頂頭上司，還是陸委會一向都那麼關照交通部，但邱的說法已引爆旅遊業界反彈。如果真的每日限額2千人次，國內旅行社多達4千家，屆時平均每家每天只能分到0.5人，這要業者如何攬客？還是說，有關係的人才能拿到配額？還是抽籤決定？如果拿不到配額，業者如何不擔心日後出現超賣問題？一旦有糾紛，要如何收場？

邱太三的說法無異是開了業者一個大玩笑，王國材今天趕緊緩頰，說陸委會也不是擋，只是用今年8月的方案，當時確有2千人的限制。王還說，旅行業現在可以充分準備或開始攬團，交通部會看整體狀況和陸委會討論。大家現在就放心去準備攬客，如果明年出團踴躍，會來討論調整，明年3月1日開放是不會變的。

邱太三或民進黨政府有沒有在擋，其實大家心知肚明。如果不是旅遊業者在大選前一再呼籲政府解除赴陸禁團令，數千名觀光業者上月底席開600桌力挺國民黨總統參選人侯友宜，侯開出觀光支票，稱當選總統後兩岸要展開交流對話，陸客、陸生必列優先，民進黨政府又怎會讓解除赴陸禁團令的政策出台？只不過，日期押在選後的明年3月，這張遠期支票在邱太三說還要限額2千人之後，更顯得毫無誠意。

民進黨立委爆料，陸委會建置的「國人赴陸動態登錄系統」，自今年1月上線至9月底截止，只有2,180人次登錄，但同期國人赴大陸共有117萬2,197人、團體為100筆，登錄比率為0.19%，質疑形同虛設。至於2019年啟用的「國人赴港澳動態登錄系統」，情況也好不到那裡去 。

參照外交部旅外國人動態登錄系統，使用比率約0.7%，多名綠委認為，陸委會動態登錄系統成效太差，要求陸委會加強宣導。

根據陸委會預算評估報告，建置赴大陸登錄系統經費約35萬元，陸委會去年第四季到今年第三季花費74.1萬元刊登媒體廣告宣傳，另還發包給社群媒體宣導政策政策，總經費逾110萬，這些都是納稅人的錢，邱太三與其關心交通部會不會壓力太大，倒不如趕快想辦法提升動態登錄系統的成效，看看能不能降低國人的旅行風險。

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