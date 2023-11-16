習近平否認有攻台計畫 黃重諺：應以具體行動證明

美國總統拜登、中國國家主席習近平的拜習會今天舉行，根據報導，習近平否認有2027或2035年武力攻台計畫。總統府副秘書長黃重諺向APEC台灣媒體團指出，對台灣周邊或印太地區所有國家共同感受而言，習近平應以具體行動來做證明。

習近平在與拜登的會晤中提到，地球容得下中美兩個國家，中美不打交道是不行的。黃重諺回應說，實際上全球約有200國、近80億人，每個人都應享有自由、平等權利。

黃重諺也說，這些國家這些人，不管國家大小、身處哪個位子，其實每個人都應該有同樣的自由、平等跟享有和平跟繁榮這樣的權力，如果所有人秉持這樣的相互尊重並且在這個基礎上互相扶持幫忙，其實這個世界可以少了很多麻煩，可以共創更多大家的福祉。

針對習近平否認有外傳的攻台計畫，黃重諺說，目前不管是台灣周邊或印泰地區所有國家共同感受來說，比較需要具體行動，例如像過去這幾年來在這些周邊的一些軍事上的作為，如果可以因此把它取消，調整成大家來創造一些共同、共利於區域上面，包括在疫後的經濟的整體復甦，包括在區域的繁榮促進，也許會是更好的證明。

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