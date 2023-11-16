快訊

北一女、成功新學年將減班原因曝光 北市高中職明年減招逾800人

買保險沒用？他喊一堆人都被騙 良心業務員吐真話：關鍵在你有沒有做功課

陪伴40年！全台第一間「麥當勞」被拆了 重開時間曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

政府盤點18個關鍵民生系統 遇天災時可維持社會運作

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
數位部次長闕河鳴（左）參加行政院會後記者會。記者劉宛琳／攝影
數位部次長闕河鳴（左）參加行政院會後記者會。記者劉宛琳／攝影

數位部今日赴行政院會報告「行政部門關鍵民生系統韌性方案」，針對台灣若面臨大規模天災時，如何維持政府部門的民生系統運作，數位部次長闕河鳴在行政院會後記者會表示，目前已盤點出18個關鍵民生系統，並透過加密分持備份機制，如遇災害如颱風地震，甚至火山爆發等，這些系統都可以讓社會在此情況下都維持基本運作。

闕河鳴指出，所盤點的18個系統包含13個部會，如衛福部健保系統、內政部入出境管理系統、交通部車輛管理系統等。當沒有網路時，政府必須有核心系統，例如大規模地震時，機房可能都毀了，社會若要持續運作，就必須盤點一些系統讓社會在此情況下能繼續運作。

闕河鳴表示，維持系統運作要分兩階段處理，第一階段先找出策略和方法，並找出一些系統做實驗；第二階段會要求這些系統必須是社會必須運作的關鍵核心系統，不管是天災人禍，社會必須持續運作，這是政府盤點的要素。

不過，對於加密分持技術是否會被破解，闕河鳴表示，第一階段備份時，主要是加密之後做冷備份，加密分持的意思是是加密後切成三塊，你拿回兩塊又有鑰匙的時候，就可以把資料復原，這在數學上這東西是沒有漏洞的。

但闕河鳴說，資安不可能完全沒有漏洞，萬一有人拿到兩塊又同時拿到鑰匙，就有機會把資料拿回來。但分持後機率就降低了，這跟只放在同個地方且只有一把鑰匙時，機率就低非常多，也就是說， 任何公有雲上面的資料，若因為加密分持而外洩時，駭客或外洩資料對使用者來講是沒有意義的。

闕河鳴也說，當然密碼技術不斷進步，現在使用的加密技術已經考量到密碼學的演進，未來要使用的密碼也會據此持續精進，經過第一階段試煉後，政府認為這些技術的風險相當低，希望能夠盡快部署到各部會的關鍵核心系統。

行政院 數位部 地震 颱風

延伸閱讀

先筆記！ 國外旅遊遇天災戰亂、重大事故怎麼辦？ 觀光署安全懶人包：必知3要點、1電話

相關新聞

未列綠不分區 黃金舜：藍白合明朗後 擬考量談合作空間

藥師公會全聯會理事長黃金舜，未被列入民進黨不分區安全名單，後婉拒列入不分區名單，藥師公會全聯會今天舉行常務會議，共取得三...

駐紐西蘭代表投書當地媒體 促國際刑警組織接納台灣

駐紐西蘭代表歐江安今天投書紐西蘭「郵報」，促請國際刑警組織（INTERPOL）接納台灣，以建構無縫全球治安網絡

政府盤點18個關鍵民生系統 遇天災時可維持社會運作

數位部今日赴行政院會報告「行政部門關鍵民生系統韌性方案」，針對台灣若面臨大規模天災時，如何維持政府部門的民生系統運作，數...

拜習會台海穩定有共識 陳以信：美國避免出現第三戰場

美國總統拜登（Joe Biden）和大陸國家主席習近平於舊金山會面，雙方會面時間長達4小時，根據白宮隨行記者轉述，習近平...

「拜習會」拜登重申維持台海和平 總統府感謝堅定立場

美國總統拜登與中國國家主席習近平在舊金山亞太經濟合作會議（APEC）場邊會面。總統府發言人林聿禪今天表示，我國欣見並感謝...

習近平否認攻台計畫 外交部：強化防禦 從不臆測中國

中國國家主席習近平15日與美國總統拜登會談，針對台灣議題，據美國官員指出，習近平表示「某一時刻中方必須朝著總體解決問題邁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。