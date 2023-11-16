政府盤點18個關鍵民生系統 遇天災時可維持社會運作

數位部今日赴行政院會報告「行政部門關鍵民生系統韌性方案」，針對台灣若面臨大規模天災時，如何維持政府部門的民生系統運作，數位部次長闕河鳴在行政院會後記者會表示，目前已盤點出18個關鍵民生系統，並透過加密分持備份機制，如遇災害如颱風、地震，甚至火山爆發等，這些系統都可以讓社會在此情況下都維持基本運作。

闕河鳴指出，所盤點的18個系統包含13個部會，如衛福部健保系統、內政部入出境管理系統、交通部車輛管理系統等。當沒有網路時，政府必須有核心系統，例如大規模地震時，機房可能都毀了，社會若要持續運作，就必須盤點一些系統讓社會在此情況下能繼續運作。

闕河鳴表示，維持系統運作要分兩階段處理，第一階段先找出策略和方法，並找出一些系統做實驗；第二階段會要求這些系統必須是社會必須運作的關鍵核心系統，不管是天災人禍，社會必須持續運作，這是政府盤點的要素。

不過，對於加密分持技術是否會被破解，闕河鳴表示，第一階段備份時，主要是加密之後做冷備份，加密分持的意思是是加密後切成三塊，你拿回兩塊又有鑰匙的時候，就可以把資料復原，這在數學上這東西是沒有漏洞的。

但闕河鳴說，資安不可能完全沒有漏洞，萬一有人拿到兩塊又同時拿到鑰匙，就有機會把資料拿回來。但分持後機率就降低了，這跟只放在同個地方且只有一把鑰匙時，機率就低非常多，也就是說， 任何公有雲上面的資料，若因為加密分持而外洩時，駭客或外洩資料對使用者來講是沒有意義的。

闕河鳴也說，當然密碼技術不斷進步，現在使用的加密技術已經考量到密碼學的演進，未來要使用的密碼也會據此持續精進，經過第一階段試煉後，政府認為這些技術的風險相當低，希望能夠盡快部署到各部會的關鍵核心系統。

商品推薦