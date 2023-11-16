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拜習會台海穩定有共識 陳以信：美國避免出現第三戰場

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國總統拜登（右）和中國國家主席習近平午餐後沿著莊園散步聊天。傳有美國官員透露，習近平於會中否認有2027年，或2035年武力犯台的計畫。圖／美聯社
美國總統拜登（右）和中國國家主席習近平午餐後沿著莊園散步聊天。傳有美國官員透露，習近平於會中否認有2027年，或2035年武力犯台的計畫。圖／美聯社

美國總統拜登（Joe Biden）和大陸國家主席習近平於舊金山會面，雙方會面時間長達4小時，根據白宮隨行記者轉述，習近平在會中否認有對台灣動武的計畫，拜登也要求習近平尊重台灣選舉。國民黨立委陳以信今表示，美中在台海穩定取得共識，美國也正避免全球出現第三戰場。

陳以信說，這次拜習會可說是美中關係非常重要的時間點，因為之前拜登跟習近平見面都沒有在這樣的特別場合，這次見面的時間相當長，且有兩人的個別散步，表示美中關係在現在可說是近期的最高點，雙方對於彼此之間的歧異立場盡量降低，希望在能夠合作的地方擴大合作，顯示美中雙方會前階段已做了相當謹慎的安排。

陳以信分析，這次在台灣議題上面，美中雙方可以說是極有默契，此默契的本身跟先前美國在台協會（AIT）主席羅森柏格來到台灣有關，傳遞希望兩岸和平的態度跟訊息，也是為了拜習會做前置的作業，相信美中雙方在台灣議題上不打算擴大歧異，所以在會議當中，白宮才會對外說明，習近平有表示無2027動武計畫。

陳以信認為，不過不代表中國大陸會放棄武力解決台灣問題，只是代表大陸在此時間點向美方傳遞和平訊息，大陸對台灣問題會極力促成和平穩定，美方也表達了兩岸和平反台獨的立場，美中共同在台海取得一致看法。對台灣而言，要能夠體會到這次的選舉，也是對地緣政治的重大變數。美中有和緩的趨勢，有助於美國國內政治穩定，避免拜登的政權受到國內挑戰。

陳以信強調，現在全球已經出現了兩個戰場，第一個是俄羅斯跟烏克蘭的戰場，第二個是以色列跟哈瑪斯的戰場，美國極力避免出現第三戰場，這次美中見面，有助於美國達成這樣的地緣政治目標。

陳以信 習近平 拜習會 美中關係 拜登

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