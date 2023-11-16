【即時短評】放下「讓與不讓」 柯一念之間推進藍白合

國民黨、民眾黨二次政黨協商達成共識，「共推正副參選人」方案出爐，「藍白合」跨出歷史性的一步，非綠陣營整合成一組人馬，促成政黨輪替可能性提高。民眾黨主戰派感到錯愕，國民黨也有支持者對政黨實力未納入評比感到不滿，但時間不等人，朱、侯、柯關鍵三方都心知「合則兩利、分則兩害」，柯文哲的一念之間，終於推進了「藍白合」。

今年總統大選有別於以往，藍白合不合成為選戰焦點，媒體焦點報導都是藍白兩黨的動向，讓一向擅長選舉的民進黨也難以掌握議題主導權，加上桃色風暴、施政爭議連環爆，民進黨總統參選人賴清德的民調也難以突破四成天花板。

民進黨過去七年半動輒對意見不同者扣上「中共同路人」帽子、網軍側翼如紅衛兵般抹黑抹紅、撒幣補助政策收攬目標群眾、利益瓜分造成派系內鬥。走偏的民主政治，讓超過六成四選民希望「下架民進黨」，民意展現的集體力量，造就台灣史上首次跳脫空間理論，由政治光譜不近相同的兩黨合作。

不過，也因這次國民黨與民眾黨的DNA大不同，兩黨在政治價值、文化理念的分歧，不如系出同源的國民黨與親民黨般接近，甚至藍白兩黨實力的差距，都讓合作困難度加深，導致進入正副總統參選組合談判的深水區時，雙方信任關係有限、鷹派火藥味濃厚，不僅技術性問題吵得沒完沒了，更多人將個人私心／私利包裝在「下架民進黨」大局之下煽風點火，「藍白合」變「藍白拖」陷入僵局，情勢最嚴峻之時，兩黨甚至都已做好破局準備，卻又都不想成為罪人，苦思一旦合不成該如何甩鍋。

馬英九以「局外人」身分在關鍵時刻介入，雖引發中南部強烈不滿，國民黨立院黨團也即時呼應「不在其位，不謀其政」，但也正是因為馬非主事者，更有資格登高一呼，扮演見證人，當「藍白合」的桶箍。

藍白合作模式，兩黨主戰基層都有反彈，精算「讓與不讓」後果，但畢竟在野陣營要打贏的是二〇二四選戰，而非僅止於「打贏藍白戰局」，主事者深知要改變台灣未來，最大戰略就是只有「下架民進黨」，在最後關頭各退一步，回應民意。

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