馬文君爆「一直再搞的立委」 是2022年被罷免的中部立委

潛艦國造總召集人黃曙光說「有立委為了蠅頭小利一直在搞」，黃曙光既不檢舉告發，也不公諸於世。立委馬文君說，去年4月19日就有媒體揭露，說有某位「穿梭潛艦國造案的軍火商」，找韓國EK公司合作，意圖吃下台船25億元的800噸大吊車採購案，還運作2位立委設法排除競爭對手。

馬文君說，台船開的是國際標，也有大陸企業投標，這名軍火商先找某北部立委施壓台船，絕不能用「紅色供應鏈」，排除大陸企業，接著又找了某中部立委，要求台船和勞動部，都到他的地方服務處開會。該軍火商，和韓國EK公司的台灣代理商邱先生都到場，但幾乎都是軍火商在發言，施壓勞動部簡化對裝設大吊車的勞動檢查。

她說，又是軍火商施壓，又是立委運作，水太深了，吃相又太難看，最終台船暫停招標。「穿梭潛艦國造案的軍火商」是誰，大家心知肚明。而那位中部立委「僅是一年級生，且已經卸任」就敢與潛艦軍火商搭上線，並出面主持會議，與其對外塑造的形象，大不相同。」而2022年就卸任的立委，就只有被罷免的那位。

馬文君說，吃相難看的軍火商，與配合軍火商關說的立委，都被她的對手奉為上賓，然後對方還有臉質疑我監督國防？鄉親就知道為什麼民進黨要全黨打她一人，打倒了擋他們財路的馬文君，軍火商、軍火商豢養的立委，就能班師回朝，掏空國家！

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