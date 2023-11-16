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習近平否認攻台計畫 外交部：強化防禦 從不臆測中國
中國國家主席習近平15日與美國總統拜登會談，針對台灣議題，據美國官員指出，習近平表示「某一時刻中方必須朝著總體解決問題邁進」，但否認有所謂2027年或2035年武力攻打台灣的計畫。對此，外交部表示，我方從不臆測中國是否攻台，或何時攻台，台灣的政策就是持續強化自我防禦能力。
拜習會落幕，外交部今舉行例行記者會。對於習近平在與拜登見面時，否認有武力攻打台灣的計畫，外交部發言人劉永健表示，我方從不臆測中國是否攻台，或何時攻台，政府的政策非常清楚，就是持續強化自我防禦能力，並做好準備。
他進一步指出，除了強化國防能力，台灣也積極爭取國際的支持，讓中國大陸了解到國際對台海和平穩定的高度重視，並體認到發動戰爭的代價極高，而不至輕舉妄動。
劉永健說，以實力為後盾的和平才是真正的和平，政府料敵從寬，將隨時做好準備，另一方面，我國政府也多次表明立場，秉持不挑釁、不冒進的原則，但也不會屈服於壓力
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