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拜習會觸台灣議題 邱臣遠：大陸仍會介選 需審慎以對
拜習會舊金山高峰會落幕，會中觸及台灣議題。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，他樂觀看待美中直接對話，但中美對台灣議題的主張仍趨於模糊，沒有太多變化，短期而言，維持現狀仍是各方陣營的共識。
媒體報導美國總統拜登要求中國國家主席習近平尊重台灣選舉，習近平表示「和平固然很好，但有些時候我們需要尋求更廣泛的解決方式。」邱臣遠認為，這代表中國大陸不會完全無視台灣選舉，仍會透過各種方式試圖影響台灣選舉結果，應審慎以對。
邱臣遠指出，不對稱戰力的建構和全民國防的落實，應是台灣重點推動的方向，備戰才能避戰。拜習會凸顯美中鬥而不破，穩定國際秩序的努力，台灣下一任總統應致力控制兩岸風險，恢復兩岸交流，落實台灣自主與兩岸和平。
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