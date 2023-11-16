快訊

農曆10月運勢／羊多請客開運、虎別當和事佬、這生肖有爛桃花

影／台中老屋驚傳大火！父趕回家 20歲腦麻女兒命危搶救中

老婆婆「我還年輕」不接受讓座 男子神回一句瞬間化解尷尬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜習會落幕 外交部肯定美國對台海穩定的堅定立場

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
拜習會上，台灣問題及中美兩軍溝通和經貿關係等成為雙方關注的焦點。（美聯社）
拜習會上，台灣問題及中美兩軍溝通和經貿關係等成為雙方關注的焦點。（美聯社）

APEC領袖會議本周登場，美國總統拜登，與中國國家主席習近平15日在舊金山會晤，成為眾所矚目的焦點，外交部表示，對於拜登總統再次利用與中國領導人會晤的場合，公開表達美國對維持台海和平穩定的堅定立場，外交部表示肯定與歡迎。

拜習會落幕，外交部指出，拜登總統在會中表達美國反對任一方片面改變台海現狀，兩岸歧見應以和平方式解決，台海和平穩定符合全球利益，呼籲中國克制在台海及周邊的軍事行動。外交部對於拜登總統再次利用與中國領導人會晤的場合，公開表達美國對維持台海和平穩定的堅定立場，表示肯定與歡迎。

外交部指出，拜登政府自上任以來，已多次強調對台灣的安全承諾「堅若磐石」，並透過具體行動表達對台灣的堅定支持。

外交部說，包括美澳領袖峰會、美日韓三方元首峰會及「七大工業國集團」（G7）領袖及外長峰會等國際場域的聯合聲明，都展現台海和平穩定的重要性已經是國際間的高度共識。台灣作為國際社會負責任的成員，將持續積極強化自我防衛能力、深化台美安全夥伴關係，並與理念相近國家緊密合作，共同維護台海和平穩定及印太區域的自由開放與繁榮，捍衛以規則為基礎的國際秩序。

台海 外交部 拜登 拜習會

延伸閱讀

拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone手機 問習「你認識這個年輕人嗎？」

拜登再稱習近平是獨裁者：「一人之力治理共產國家」

拜登告訴習近平：不希望中國以任何方式干涉台灣事務

相關新聞

馬文君爆「一直再搞的立委」 是2022年被罷免的中部立委

潛艦國造總召集人黃曙光說「有立委為了蠅頭小利一直在搞」，黃曙光既不檢舉告發，也不公諸於世。立委馬文君說，去年4月19日就...

蔡英文視察也不通知 黃敏惠哽咽：中央對嘉市很不公平

嘉義市議員鄭光宏上午質詢，批中央國定古蹟嘉義舊監開館跳票，未負擔舊監宿舍群修繕活化經費，蔡英文總統8月25日視察舊監宿舍...

「拜習會」拜登重申維持台海和平 總統府感謝堅定立場

美國總統拜登與中國國家主席習近平在舊金山亞太經濟合作會議（APEC）場邊會面。總統府發言人林聿禪今天表示，我國欣見並感謝...

習近平否認攻台計畫 外交部：強化防禦 從不臆測中國

中國國家主席習近平15日與美國總統拜登會談，針對台灣議題，據美國官員指出，習近平表示「某一時刻中方必須朝著總體解決問題邁...

拜習會觸台灣議題 邱臣遠：大陸仍會介選 需審慎以對

拜習會舊金山高峰會落幕，會中觸及台灣議題。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，他樂觀看待美中直接對話，但中美對台灣議題的主張...

拜習會落幕 外交部肯定美國對台海穩定的堅定立場

APEC領袖會議本周登場，美國總統拜登，與中國國家主席習近平15日在舊金山會晤，成為眾所矚目的焦點，外交部表示，對於拜登...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。