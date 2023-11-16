拜習會落幕 外交部肯定美國對台海穩定的堅定立場

APEC領袖會議本周登場，美國總統拜登，與中國國家主席習近平15日在舊金山會晤，成為眾所矚目的焦點，外交部表示，對於拜登總統再次利用與中國領導人會晤的場合，公開表達美國對維持台海和平穩定的堅定立場，外交部表示肯定與歡迎。

拜習會落幕，外交部指出，拜登總統在會中表達美國反對任一方片面改變台海現狀，兩岸歧見應以和平方式解決，台海和平穩定符合全球利益，呼籲中國克制在台海及周邊的軍事行動。外交部對於拜登總統再次利用與中國領導人會晤的場合，公開表達美國對維持台海和平穩定的堅定立場，表示肯定與歡迎。

外交部指出，拜登政府自上任以來，已多次強調對台灣的安全承諾「堅若磐石」，並透過具體行動表達對台灣的堅定支持。

外交部說，包括美澳領袖峰會、美日韓三方元首峰會及「七大工業國集團」（G7）領袖及外長峰會等國際場域的聯合聲明，都展現台海和平穩定的重要性已經是國際間的高度共識。台灣作為國際社會負責任的成員，將持續積極強化自我防衛能力、深化台美安全夥伴關係，並與理念相近國家緊密合作，共同維護台海和平穩定及印太區域的自由開放與繁榮，捍衛以規則為基礎的國際秩序。

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