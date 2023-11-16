快訊

農曆10月運勢／羊多請客開運、虎別當和事佬、這生肖有爛桃花

影／台中老屋驚傳大火！父趕回家 20歲腦麻女兒命危搶救中

老婆婆「我還年輕」不接受讓座 男子神回一句瞬間化解尷尬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

習近平否認攻台計畫 羅致政：凸顯武力犯台沒有時間表

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
民進黨立委羅致政。圖／聯合報系資料照
民進黨立委羅致政。圖／聯合報系資料照

拜習會舊金山峰會歷時4小時後落幕，中國國家主席習近平在會中否認有對台灣動武的計畫，美國總統拜登則要求習近平尊重台灣選舉。民進黨立委羅致政表示，習近平的說法，凸顯中共武力犯台「沒有時間表」，台灣不能寄望「威脅者」的表態，必須強化國防以及與美國的軍事合作。

白宮資深官員轉述，拜登清楚表示，美國的長期立場是決心維持台海的和平與穩定，美國相信現狀，並要求中方尊重台灣的選舉過程。習近平回應，「和平固然很好，但有些時候我們需要尋求更廣泛的解決方式」。習近平在會中提到，美國有報導說解放軍打算在2027年或2035年動武，習近平稱沒有這項計畫，「沒有人跟我說這件事。」

國際政治學者出身的羅致政指出，習近平的說法，凸顯的是中共並沒有放棄用武力解決台灣問題，而武力解決台灣問題則沒有時間表，「球還是在中國那一邊」，台灣不能也不會完全相信。

羅致政表示，不論習近平如何公開表態，台灣必須做的是強化自己的國防，與美國的軍事合作，「我們不能寄望威脅者的表態」，世界民主同盟國家也不會輕忽中共的威脅。

至於拜習會中，拜登也要求習近平尊重台灣選舉，對此羅致政說，美國長期以來透過公開或私下管道，傳達反對中國介入台灣選舉，美方一定掌握了中國介選的各種事實，才會不斷重覆示警，台灣自己也應該要高度警覺。

習近平 拜習會 羅致政 解放軍

延伸閱讀

拜習會習否認動武計畫 江啟臣：重點仍沒放棄武力犯台

習近平告訴拜登 美需採取「具體行動」向中國保證不支持台獨

習近平要求美停止武裝台灣 賴清德喊話：應先檢討自己

拜登再稱習近平是獨裁者：「一人之力治理共產國家」

相關新聞

馬文君爆「一直再搞的立委」 是2022年被罷免的中部立委

潛艦國造總召集人黃曙光說「有立委為了蠅頭小利一直在搞」，黃曙光既不檢舉告發，也不公諸於世。立委馬文君說，去年4月19日就...

蔡英文視察也不通知 黃敏惠哽咽：中央對嘉市很不公平

嘉義市議員鄭光宏上午質詢，批中央國定古蹟嘉義舊監開館跳票，未負擔舊監宿舍群修繕活化經費，蔡英文總統8月25日視察舊監宿舍...

「拜習會」拜登重申維持台海和平 總統府感謝堅定立場

美國總統拜登與中國國家主席習近平在舊金山亞太經濟合作會議（APEC）場邊會面。總統府發言人林聿禪今天表示，我國欣見並感謝...

習近平否認攻台計畫 外交部：強化防禦 從不臆測中國

中國國家主席習近平15日與美國總統拜登會談，針對台灣議題，據美國官員指出，習近平表示「某一時刻中方必須朝著總體解決問題邁...

拜習會觸台灣議題 邱臣遠：大陸仍會介選 需審慎以對

拜習會舊金山高峰會落幕，會中觸及台灣議題。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，他樂觀看待美中直接對話，但中美對台灣議題的主張...

拜習會落幕 外交部肯定美國對台海穩定的堅定立場

APEC領袖會議本周登場，美國總統拜登，與中國國家主席習近平15日在舊金山會晤，成為眾所矚目的焦點，外交部表示，對於拜登...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。