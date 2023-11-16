習近平否認攻台計畫 羅致政：凸顯武力犯台沒有時間表

拜習會舊金山峰會歷時4小時後落幕，中國國家主席習近平在會中否認有對台灣動武的計畫，美國總統拜登則要求習近平尊重台灣選舉。民進黨立委羅致政表示，習近平的說法，凸顯中共武力犯台「沒有時間表」，台灣不能寄望「威脅者」的表態，必須強化國防以及與美國的軍事合作。

白宮資深官員轉述，拜登清楚表示，美國的長期立場是決心維持台海的和平與穩定，美國相信現狀，並要求中方尊重台灣的選舉過程。習近平回應，「和平固然很好，但有些時候我們需要尋求更廣泛的解決方式」。習近平在會中提到，美國有報導說解放軍打算在2027年或2035年動武，習近平稱沒有這項計畫，「沒有人跟我說這件事。」

國際政治學者出身的羅致政指出，習近平的說法，凸顯的是中共並沒有放棄用武力解決台灣問題，而武力解決台灣問題則沒有時間表，「球還是在中國那一邊」，台灣不能也不會完全相信。

羅致政表示，不論習近平如何公開表態，台灣必須做的是強化自己的國防，與美國的軍事合作，「我們不能寄望威脅者的表態」，世界民主同盟國家也不會輕忽中共的威脅。

至於拜習會中，拜登也要求習近平尊重台灣選舉，對此羅致政說，美國長期以來透過公開或私下管道，傳達反對中國介入台灣選舉，美方一定掌握了中國介選的各種事實，才會不斷重覆示警，台灣自己也應該要高度警覺。

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