拜習會習否認動武計畫 江啟臣：重點仍沒放棄武力犯台

美國總統拜登與中國國家主席習近平會面結束，報導稱習近平在「拜習會」中否認有2027年或2035年對台動武計畫。國民黨立委江啟臣表示，重點是習近平仍然在條件下不排除武力犯台，只要對岸不放棄動武可能，台灣就應該繼續尋求自我防衛及兩岸對話來降低衝突風險。

據報導，白宮官員轉述表示，習近平在會中提到，美國有報導說解放軍打算在2027年或2035年動武，習近平稱沒有這項計畫，且習近平明白表示北京和平統一的傾向，但也緊接著提到對台動武的條件。

江啟臣指出，若是問有沒有侵略計畫，應該不會有領導人說「有」，重點是習近平仍然沒有放棄對台動武，台灣仍應最關注的是對岸動武的條件。

江啟臣也表示，中、美都明白一定會競爭，但也都無法承受發生更多衝突，因此過去美中關係雖降至冰點，但經過一段時間的鋪陳仍舉行「拜習會」，就是雙方都有需求要管控分歧、避免風險。

所以會中不一定都會有共識，但透過領導人面對面交流更直接，表達彼此在國際政治、區域衝突以及經貿、環境等議題上立場，還有了解對方底線，而對希望和平的台灣來說，美中能避免不必要衝突，對於緩和情勢有幫助。

江啟臣指出，對美國來說，台海、烏克蘭、以色列等地區都是有和中國溝通必要的議題，而對北京來說，台灣則是最優先的核心議題，他也認為兩岸之間，應也要推動類似溝通、管控風險的機制，但目前仍未看到有此方向。

商品推薦