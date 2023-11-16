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蔡英文視察也不通知 黃敏惠哽咽：中央對嘉市很不公平

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市議員鄭光宏（右）質詢市長黃敏惠（左）。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員鄭光宏（右）質詢市長黃敏惠（左）。記者魯永明／翻攝

嘉義市議員鄭光宏上午質詢，批中央國定古蹟嘉義舊監開館跳票，未負擔舊監宿舍群修繕活化經費，蔡英文總統8月25日視察舊監宿舍創生成果，未通知市長黃敏惠到場，不尊重嘉市，市長向總統爭取經費沒下文，賴清德擔任行政院長答應總圖書館預算，但黃敏惠當選市長被中央三次打回票，連前瞻補助也是最後一名，對嘉市很不公平。

針對總圖書館興建，黃敏惠語帶哽咽說，每次爭取預算都是為整體市政規劃，總圖是嘉市「文化新絲路」重要節點，也是教育重要一環，市府克服萬難完成都計變更，爭取中央支持。「我們少抱怨，只是感到不捨，眼淚快掉下，一路走來，中央對嘉市真的很不公平，該努力爭取，我們一定不放棄，希望中央早日兌現對地方承諾，總圖對嘉市有其重要及必要性，市府會持續積極爭取，也希望市民一起努力。」

鄭光宏詳列黃敏惠上任積極爭取圖書總館、舊監轉型獄政博物館修復，以及舊監宿舍群活化歷程。

圖書總館興建2018年時任行政院長賴清德到嘉義訪視，時任市長涂醒哲就提十餘項計畫、總經費63餘億，賴清德加碼行政院核定經費應該不止300億，孰料當年底黃敏惠就任市長不到1個月，就收到圖書總館「未獲同意補助，請另闢財源或自籌經費公文。

市府4年自籌經費5千餘萬，陸續完成可行性評估、先期規劃及都市計畫變更，前後3次提案向中央爭取18.41億工程經費，被中央打回票。市府努力提計畫爭預算，得不到中央關愛眼神，對嘉市民不公平。

同樣巷與日本網走監獄，為世界碩果僅存唯二賓夕法尼亞式樣監獄建築，舊網走監獄早在40年前就轉型博物館，吸引各地旅人前往，為地方創造豐厚觀光收入與經濟效益。反觀2005年公告國定古蹟嘉義舊監，馬政府斥資2.3億完成主體建築修復，後續二期工程因法務部、文化部經費拮据停擺，致使原訂2014年轉型獄政博物館開館期程，近10年進度「牛步化」，鄭光宏要求市長、文化局要持續向中央爭取。

蔡英文8月訪視舊監宿舍群，未邀黃敏惠，黃主動前往陪同，訪視過程，蔡英文承諾：「政府會當大家的靠山」，黃敏惠也擬說帖向總統爭取，中央全額負擔舊監及宿舍群修復費，孰料過4個月，中央仍未回覆。舊監宿舍群產權屬中央，應由中央負擔修復活化經費，多年來卻任其荒廢，成為都市景觀、治安毒瘤。黃敏惠上任積極推動「以修代租」計畫，地方協助中央解決問題，但仍要承擔地方配合款，今年配合款比例更從30%提高至40%，相當不合理。

文化局長盧怡君說，舊監宿舍群產權歸屬中央，2018年至今市府透過「以修代租」計畫編列超過3,500萬，結合產官學界及民間NGO 資源，將宿舍群打造為「木都2.0工作聚落」，至今吸引15個單位及個人進駐，帶動官民合作地方創生，2023年更榮獲全球四大設計獎項之一「日本優良設計獎」殊榮。

嘉義市總圖書館規畫圖。記者魯永明／ 翻攝
嘉義市總圖書館規畫圖。記者魯永明／ 翻攝
百年歷史國定古蹟嘉義舊監。記者魯永明／ 翻攝
百年歷史國定古蹟嘉義舊監。記者魯永明／ 翻攝

黃敏惠 蔡英文 嘉義

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