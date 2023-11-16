影／蔣萬安：「藍白合」共同目標是政黨輪替

台北市長蔣萬安上午前往南門市場出席南門市場正式開幕儀式。南門市場歷時三年多的改建，再經一個月試營運，正式開幕。

全新的南門大樓包含地下5層、地上12層，集結販售熟食、糕點、生鮮之攤商，並結合百貨零售區、輕食咖啡休憩區等，搭配大片落地窗設計營造舒適的用餐氛圍，使改建後的南門市場一躍成為全台北最潮、最文青的市場。蔣萬安表示，南門市場是台北重要地標，更是觀光旅客來到台北必逛傳統市場，經過改建升級，南門市場已經蛻變成國際級的觀光市場。

蔣萬安出席前受訪時就「藍白合」表示，這是非常不容易的突破，也強調身為國民黨員，接下來在政黨協調民調當中，我一定全力支持國民黨提名的總統參選人侯友宜。蔣萬安表示接下來還有幾天，最後會由前總統馬英九公布人選及最後確定的搭配，屆時都會朝昨天大家各方協調目標努力，最重要共同目標是要達成政黨輪替。 南門市場歷時三年多的改建，再經一個月試營運，正式開幕老攤商都回來了，人潮也回來了。記者黃義書／攝影 台北市長蔣萬安上午前往南門市場出席南門市場正式開幕儀式。蔣萬安表示，南門市場是台北重要地標，更是觀光旅客來到台北必逛傳統市場，經過改建升級，南門市場已經蛻變成國際級的觀光市場。記者黃義書／攝影 台北市長蔣萬安上午前往南門市場出席南門市場正式開幕儀式。蔣萬安出席前受訪時就「藍白合」表示，這是非常不容易的突破，最重要共同目標是要達成政黨輪替。記者黃義書／攝影 南門市場歷時三年多的改建，再經一個月試營運，正式開幕老攤商都回來了，人潮也回來了。記者黃義書／攝影 南門市場歷時三年多的改建，再經一個月試營運，正式開幕。記者黃義書／攝影 台北市長蔣萬安上午前往南門市場出席南門市場正式開幕儀式，參觀市場內的攤商，與攤商合影。記者黃義書／攝影

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