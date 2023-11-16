影／蔣萬安：「藍白合」共同目標是政黨輪替

台北市長蔣萬安上午前往南門市場出席南門市場正式開幕儀式。南門市場歷時三年多的改建，再經一個月試營運，正式開幕。
全新的南門大樓包含地下5層、地上12層，集結販售熟食、糕點、生鮮之攤商，並結合百貨零售區、輕食咖啡休憩區等，搭配大片落地窗設計營造舒適的用餐氛圍，使改建後的南門市場一躍成為全台北最潮、最文青的市場。蔣萬安表示，南門市場是台北重要地標，更是觀光旅客來到台北必逛傳統市場，經過改建升級，南門市場已經蛻變成國際級的觀光市場。
蔣萬安出席前受訪時就「藍白合」表示，這是非常不容易的突破，也強調身為國民黨員，接下來在政黨協調民調當中，我一定全力支持國民黨提名的總統參選人侯友宜。蔣萬安表示接下來還有幾天，最後會由前總統馬英九公布人選及最後確定的搭配，屆時都會朝昨天大家各方協調目標努力，最重要共同目標是要達成政黨輪替。
台北市長蔣萬安上午前往南門市場出席南門市場正式開幕儀式。南門市場歷時三年多的改建，再經一個月試營運，正式開幕。
藍白將合，前立委黃國昌外傳將接民眾黨不分區。民進黨發言人林楚茵今天表示，黃國昌過去高調抨擊國民黨、大肆批評前總統馬英九，...
國民黨、民眾黨昨政黨協商達成「藍白合」六點共識，民進黨立法院黨團今天表示，藍白合是非常詭異的組合，背後有來自境外的力量在...
藍白合成局，昨天國民黨與民眾黨達成6點共識，外界預估對柯不利，也引爆柯粉不滿。民眾黨總統參選人柯文哲今天表示，在野不整合...
國防部修訂國軍軍事投資建案作業規定，擬讓第一預備金可支應新增迫切建案，事後再向立法院查照，作法普遭質疑。國防部主計局日前...
居住正義的危機處理，成為2024選戰主軸之一。民進黨總統參選人賴清德萬里老家被踢爆是違建，國民黨立委參選人廖先翔父親山區農舍也被控是大違建。立法院前院長蘇嘉全也在總統大選時被揭發「豪華農舍」違建案，付出慘痛代價。
房產違建話題易讓百姓有相對剝奪感，學者建議，處理時要明快才能止血，最好做法是「對自己狠一點」。
共 0 則留言
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言