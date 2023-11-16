藍白將合 民進黨：黃國昌支持國民黨嗎？

藍白將合，前立委黃國昌外傳將接民眾黨不分區。民進黨發言人林楚茵今天表示，黃國昌過去高調抨擊國民黨、大肆批評前總統馬英九，面對民眾黨與國民黨的政治分贓，作為未來可能的民眾黨不分區立委，請問黃國昌是繼續跟藍白合走在一起，還是決定轉身離開不分區名單？黃國昌自己有必要說清楚。

林楚茵質疑，黃國昌挺「藍白合」嗎？還是只為了得到民眾黨不分區立委，過去黃國昌在時力曾說過「當小綠就退黨」，但現在藍白合在即，黃國昌說不當小綠，已可以接受未來擔任民眾黨不分區立委，化成「小藍」嗎？

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