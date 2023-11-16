快訊

藍白合讓步太多？柯文哲：看過數字 「民調一直領先」

我的購物車很「清真」？東南亞發起抵制以色列運動

拜習會雙方「取得真正進展」 一次掌握美中會談重點講了哪些

批藍貪腐卻可能任侯友宜副手 綠：柯文哲是背叛政治

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
國民黨、民眾黨政黨協商昨達成「藍白合」六點共識，民進黨立法院黨團今天表示，藍白合是非常詭異的組合，背後有來自境外的力量在大力撮合。圖／擷取自民進的團YouTube頻道
國民黨、民眾黨政黨協商昨達成「藍白合」六點共識，民進黨立法院黨團今天表示，藍白合是非常詭異的組合，背後有來自境外的力量在大力撮合。圖／擷取自民進的團YouTube頻道

國民黨、民眾黨昨政黨協商達成「藍白合」六點共識，民進黨立法院黨團今天表示，藍白合是非常詭異的組合，背後有來自境外的力量在大力撮合。民進黨團也批評，民眾黨主席柯文哲曾說國民黨貪腐、不清廉，現在柯很可能擔任國民黨總統參選人侯友宜的副手，「這不是新政治，而是背叛政治」。

民進黨團副書記長洪申翰表示，藍白合看起來就像黑幕，昨天的藍白談判，兩黨幕僚都被請出去，到底如何談成最後六點共識，不得而知。但藍白合是非常詭異的組合，背後有來自境外的力量在大力撮合，而最後藍白用最黑箱的方式談出結果。

洪申翰說，藍白提出聯合政府，但他們對憲政與行政體制的理解近乎無知。例如柯文哲認為，議會都沒辦法監督行政權，只好由行政權內部來監督，柯主張可以由副總統監督總統，「如果柯文哲這樣想，為何還要號召民眾投給民眾黨立委？」

洪申翰表示，柯文哲自陳國民黨貪腐、不清廉、很爛，但藍白談出來的共識，柯文哲很可能擔任侯友宜副手，未來選舉時，柯也要幫忙抬轎他認為很不清廉的政黨。過去相信柯文哲政治理念的年輕人，一時之間就被背叛了，這不是什麼新政治，而是一種背叛政治。

民進黨團幹事長劉世芳說，美國總統拜登與中國國家主席習近平在舊金山會晤，拜登很明確要求中國尊重台灣選舉。

劉世芳說，中國介入台灣選舉的樣態，國安局分析有五大手法，包括機艦擾台與演習等軍事威脅、經濟施壓，例如停止ＥＣＦＡ、操作假訊息、操縱賭盤，以及民調公司合作發布調查介選等；關於藍白合，近日民眾可能會接到許多民調電話，就要非常注意。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 藍白合 洪申翰 劉世芳

延伸閱讀

藍白合讓步太多？ 柯文哲：看過數字 民調一直領先

影／藍白合6點共識 柯文哲：我不放心國民黨 需從內部監督

藍白結盟將幫柯文哲市政護航？蔣萬安：市民權益最優先

藍白比民調 學者直指：誤差讓分 對侯友宜有利

相關新聞

藍白將合 民進黨：黃國昌支持國民黨嗎？

藍白將合，前立委黃國昌外傳將接民眾黨不分區。民進黨發言人林楚茵今天表示，黃國昌過去高調抨擊國民黨、大肆批評前總統馬英九，...

批藍貪腐卻可能任侯友宜副手 綠：柯文哲是背叛政治

國民黨、民眾黨昨政黨協商達成「藍白合」六點共識，民進黨立法院黨團今天表示，藍白合是非常詭異的組合，背後有來自境外的力量在...

藍白合讓步太多？ 柯文哲：看過數字 民調一直領先

藍白合成局，昨天國民黨與民眾黨達成6點共識，外界預估對柯不利，也引爆柯粉不滿。民眾黨總統參選人柯文哲今天表示，在野不整合...

影／賴清德批「藍白合」 公然分贓權力 負負不會得正

民進黨總統參選人賴清德今天上午接受媒體聯訪時被問到藍白合，他表示正當國內外媒體大篇幅報導，中國企圖介入這場選舉，扶植親中...

民進黨不分區名單黨內有異音 賴清德：難免遺珠之憾

民進黨中執會昨通過不分區立委提名名單，但黨內派系正國會6席中執委集體缺席中執會，拒絕為不分區名單背書。民進黨總統參選人賴...

國防部第一預備金爭議 主計局允法規完備程序後才動支

國防部修訂國軍軍事投資建案作業規定，擬讓第一預備金可支應新增迫切建案，事後再向立法院查照，作法普遭質疑。國防部主計局日前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。