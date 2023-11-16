批藍貪腐卻可能任侯友宜副手 綠：柯文哲是背叛政治

國民黨、民眾黨昨政黨協商達成「藍白合」六點共識，民進黨立法院黨團今天表示，藍白合是非常詭異的組合，背後有來自境外的力量在大力撮合。民進黨團也批評，民眾黨主席柯文哲曾說國民黨貪腐、不清廉，現在柯很可能擔任國民黨總統參選人侯友宜的副手，「這不是新政治，而是背叛政治」。

民進黨團副書記長洪申翰表示，藍白合看起來就像黑幕，昨天的藍白談判，兩黨幕僚都被請出去，到底如何談成最後六點共識，不得而知。但藍白合是非常詭異的組合，背後有來自境外的力量在大力撮合，而最後藍白用最黑箱的方式談出結果。

洪申翰說，藍白提出聯合政府，但他們對憲政與行政體制的理解近乎無知。例如柯文哲認為，議會都沒辦法監督行政權，只好由行政權內部來監督，柯主張可以由副總統監督總統，「如果柯文哲這樣想，為何還要號召民眾投給民眾黨立委？」

洪申翰表示，柯文哲自陳國民黨貪腐、不清廉、很爛，但藍白談出來的共識，柯文哲很可能擔任侯友宜副手，未來選舉時，柯也要幫忙抬轎他認為很不清廉的政黨。過去相信柯文哲政治理念的年輕人，一時之間就被背叛了，這不是什麼新政治，而是一種背叛政治。

民進黨團幹事長劉世芳說，美國總統拜登與中國國家主席習近平在舊金山會晤，拜登很明確要求中國尊重台灣選舉。

劉世芳說，中國介入台灣選舉的樣態，國安局分析有五大手法，包括機艦擾台與演習等軍事威脅、經濟施壓，例如停止ＥＣＦＡ、操作假訊息、操縱賭盤，以及民調公司合作發布調查介選等；關於藍白合，近日民眾可能會接到許多民調電話，就要非常注意。

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