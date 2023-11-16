藍白合讓步太多？ 柯文哲：看過數字 民調一直領先
藍白合成局，昨天國民黨與民眾黨達成6點共識，外界預估對柯不利，也引爆柯粉不滿。民眾黨總統參選人柯文哲今天表示，在野不整合很難贏，會讓民進黨總統參選人賴清德贏得選舉；事實上他看過數字，他在民調上一直領先，所以可以接受，他相信專業、相信科學。
柯文哲今天受訪表示，台灣超過半年希望政黨輪替民意超過六成，他最近環島感受到基層人民心中不安跟戰爭恐懼，政黨有主體性，努力試圖要贏得選舉，到現在為止，不論三腳督或四腳督，在野不整合很難贏，若不整合賴清德會贏得選舉，超過六成民意會落空，所以要合作可以，但不要變成密室政治分贓政治，總是要有規則，要理論上吞的下去，因為有馬前總統見證，所以可以接受。
柯文哲坦言，他看過民調數字，他在民調上一直是領先，所以可以接受方案，外界認為是讓，但他認為相信科學相信專業，既然找出三位有頭有臉的民調專家，就信任專業去評估。
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