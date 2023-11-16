快訊

藍白合讓步太多？柯文哲：看過數字 「民調一直領先」

我的購物車很「清真」？東南亞發起抵制以色列運動

拜習會雙方「取得真正進展」 一次掌握美中會談重點講了哪些

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／拜習會觸台議題 蔣萬安：盼下任總統能各方有效溝通對話

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
拜習會舊金山峰會歷時4小時後落幕。圖／取自拜登X平台
拜習會舊金山峰會歷時4小時後落幕。圖／取自拜登X平台

拜習會舊金山峰會歷時4小時後落幕，白宮表示，習近平在會中否認有對台灣動武的計畫，拜登也要求習近平尊重台灣選舉；習近平說：「和平固然很好，但有些時候我們需要尋求更廣泛的解決方式。」台北市長蔣萬安今天也被問及對拜習會看法，他說，維持區域和平很重要，就是必須要累積互信、善意、及溝通與對話，期待下一任總統和執政團隊，能與各方進行有效溝通與對話。

蔣萬安今天上午出席南門市場正式開幕，對於拜習會，蔣萬安說，不管是美國大陸間的會談，兩岸關係也是如此，之前他在雙城論壇也有說，兩岸關係愈緊張、愈困難，愈需要溝通與交流，也期待下一任總統和執政團隊，也能夠與各方進行有效的溝通與對話。

拜習會 習近平 拜登 蔣萬安

延伸閱讀

藍白合將成超級強颱？蔣萬安9個字形容 「朝政黨輪替邁進」

藍白結盟…柯粉怒喊「侯正就投綠」 蔣萬安：用具體行動溝通

拜習會觸台灣議題 習近平否認有對台動武計畫

蔣萬安「都更5箭」射出！ 北市山限區都更修法初審通過

相關新聞

影／蔣萬安：「藍白合」共同目標是政黨輪替

台北市長蔣萬安上午前往南門市場出席南門市場正式開幕儀式。南門市場歷時三年多的改建，再經一個月試營運，正式開幕。

國防部第一預備金爭議 主計局允法規完備程序後才動支

國防部修訂國軍軍事投資建案作業規定，擬讓第一預備金可支應新增迫切建案，事後再向立法院查照，作法普遭質疑。國防部主計局日前...

賴清德處理老家違建被反將一軍 學者：高招是要「對自己狠點」

居住正義的危機處理，成為2024選戰主軸之一。民進黨總統參選人賴清德萬里老家被踢爆是違建，國民黨立委參選人廖先翔父親山區農舍也被控是大違建。立法院前院長蘇嘉全也在總統大選時被揭發「豪華農舍」違建案，付出慘痛代價。 房產違建話題易讓百姓有相對剝奪感，學者建議，處理時要明快才能止血，最好做法是「對自己狠一點」。

影／拜習會觸台議題 蔣萬安：盼下任總統能各方有效溝通對話

拜習會舊金山峰會歷時4小時後落幕，白宮表示，習近平在會中否認有對台灣動武的計畫，拜登也要求習近平尊重台灣選舉；習近平說：...

促成藍白合共識的關鍵：馬神之出手、朱臨機變陣、柯大局視野

藍白合政黨協商昨天在前總統馬英九見證下終於達成共識，過程、結果令人訝異且充滿驚奇。馬英九出手，不出一語完成歷史見證；國民黨主席朱立倫臨機變陣提出備案，讓民眾黨主席柯文哲不能不接招；柯文哲有大局視野，最後退讓成全；加上幕後推動者的鍥而不捨，是成就藍白合歷史新頁的四大關鍵。

盧秀燕稱參加行政院會「六都最多」 盼台中捷運藍線年底核定

台中市長盧秀燕近期密集北上參加行政院會，要為台中建設爭取預算，也與行政院副院長鄭文燦針對台中捷運藍線進行私下討論。盧秀燕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。