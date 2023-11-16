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影／拜習會觸台議題 蔣萬安：盼下任總統能各方有效溝通對話
拜習會舊金山峰會歷時4小時後落幕，白宮表示，習近平在會中否認有對台灣動武的計畫，拜登也要求習近平尊重台灣選舉；習近平說：「和平固然很好，但有些時候我們需要尋求更廣泛的解決方式。」台北市長蔣萬安今天也被問及對拜習會看法，他說，維持區域和平很重要，就是必須要累積互信、善意、及溝通與對話，期待下一任總統和執政團隊，能與各方進行有效溝通與對話。
蔣萬安今天上午出席南門市場正式開幕，對於拜習會，蔣萬安說，不管是美國大陸間的會談，兩岸關係也是如此，之前他在雙城論壇也有說，兩岸關係愈緊張、愈困難，愈需要溝通與交流，也期待下一任總統和執政團隊，也能夠與各方進行有效的溝通與對話。
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