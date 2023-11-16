藍白結盟 柯粉怒喊「侯正就投綠..」蔣萬安這樣回應

藍白合成局，18日將以民調決定藍白組合。不過已經有許多柯粉喊，如果侯友宜是正的，就會投綠的民進黨；也有正藍軍喊若柯侯配，將不出來投票，台北市長蔣萬安今天說，今天各方都已經確立共同目標，也都展現相當的誠意，接下來就是用具體行動來溝通，努力爭取最大支持。

蔣萬安今天上午出席南門市場正式開幕剪綵，媒體問蔣，接下來不管侯柯、或柯侯配，都可能讓各自支持者投不下去，怎麼樣才能讓非綠選票極大化？蔣萬安說，接下來就是用具體行動來溝通，努力爭取最大支持。

另外，由於民眾黨在台北市文山區有提名立委張其祿參選立委，國民黨則是現任立委賴士葆爭取連任，蔣也被問到，是否幫張其祿站台？蔣表示，接下來還有幾天，搭擋組合會在18日由馬前總統公布，最後人選及最後確定的搭配，屆時都會朝昨天大家各方協調的結論努力，最重要大家的共同目標是達成政黨輪替。

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