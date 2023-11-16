藍白合成局 賴清德批公然分贓：負負不會得正

藍白合終於有重大進展，國民黨與民眾黨昨進行第二次政黨協商，會後兩黨聲明6點共識。民進黨總統參選人賴清德今早受訪表示，藍白硬湊在一起，公然分贓權力，不僅沒有民主精神，也不把人民放在眼裡，政治上沒有負負得正這件事，他有信心會贏得最後勝選。

賴清德今早參加「龍華科大高速傳輸基地揭牌典禮」前受訪被問到藍白合，他表示，正當國內外媒體大篇幅報導，中國企圖介入這場選舉，扶植親中政權的時候，昨天就看到藍白硬是湊在一起，而且公然分贓權力，不僅沒有民主精神，也不把人民放在眼裡。

賴說，不管藍或白，都不是台灣的民意主流，兩黨推出的候選人，不但不能夠守護國家的安全，也沒辦法提出完整的國政藍圖，2人都不是適任的國家領導人，2個不對的人湊合在一起，不管誰正誰副，都不會成為對的一組，在政治上沒有負負得正這件事。

賴清德表示，競選總部本來就設定一對一的對戰模式，他有信心贏得這場選舉，帶領台灣在民主的道路上壯大前進，走進國際社會，迎向未來，絕對不允許親中政權拖著台灣走回頭路。

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