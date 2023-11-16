藍白合將成超級強颱？蔣萬安這九字形容...政黨輪替邁進
藍白合昨天有大進展，18日將以民調決定藍白組合。台北市長蔣萬安今天上午受訪表示，以「不積小流，難以成江河」形容，表示現在就是大家不斷以最大力量來爭取民眾各方最大支持，接下來大家一起努力。
蔣萬安今天上午出席南門市場正式開幕剪綵，對於藍白合成局，蔣表示，他之前就有公開說過，當時大家都希望各方能展現誠意、善意、及運用智慧，努力朝向共同目標政黨輪替邁進。
蔣萬安說，昨天的協調結果，其實是非常不容易的突破，也是大家各方非常期待，所以身為國民黨員，接下來在政黨協調民調中，他一定支持國民黨提名的總統候選人侯友宜市長。
對於台灣民意基金會董事長游盈隆形容，不管是侯柯、柯侯配，都將是超級強烈颱風，蔣萬安也被問及看法，蔣說，他不會用颱風形容，就是現在大家用不斷以最大力量，爭取民眾最大支持，「不積小流，難以成江河」，接下來大家一起努力。
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