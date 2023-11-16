盧秀燕稱參加行政院會「六都最多」 盼台中捷運藍線年底核定

台中市長盧秀燕近期密集北上參加行政院會，要為台中建設爭取預算，也與行政院副院長鄭文燦針對台中捷運藍線進行私下討論。盧秀燕今天在行政院會前受訪表示，自己出席的頻率是六都第一名，希望台中捷運藍線可以盡早核定，和即將在年底核定的桃園捷運延伸線一起執行。

盧秀燕表示，大家應該會發現，「我是六都市長出席最勤快的市長」，當然從台中上來每次都不容意，因為市政工作非常繁忙，但她珍惜每次出席行政院會的機會，因為最重要的就是能夠替地方發聲，爭取地方的建設，有非常多的重大議題。

盧秀燕提到，有關鄭文燦提到桃園機捷的延伸線年底要核定，她在3天前也看到高雄黃線已經要開工，那已經擱置好多年的台中捷運藍線可以盡早核定，最好是能夠和桃園機捷延伸線一起。

盧秀燕表示，其實這一兩年來，尤其新閣揆上任以後，都有一些不錯的互動，她有感受到行政院長陳建仁和鄭文燦的善意，不管在公開場合或私下場合，雙方對於捷運藍線有多次的討論。甚至在上周，她和鄭文燦私底下也有做相關的討論。

盧秀燕表示，對於新閣揆，她還是抱予希望，出席就是一種態度和善意，她出席這麼多次應該是六都第一名，也希望對於中部地區的建設和預算有所幫忙。

而盧秀燕日前幫國民黨第5選區立委參選人黃健豪站台時，指民進黨立委懶惰不爭取預算，中央還偏心預算只給高雄及立委，遭民進黨台中第7選區立委何欣純反擊批盧選擇性的失憶。盧秀燕今天回應反酸，有極少數的立委可能對於台中市的建設有點陌生。 台中市長盧秀燕近期密集北上參加行政院會，要為台中建設爭取預算，也與行政院副院長鄭文燦針對台中捷運藍線進行私下討論。圖／台中市政府提供 台中市長盧秀燕近期密集北上參加行政院會，要為台中建設爭取預算，也與行政院副院長鄭文燦針對台中捷運藍線進行私下討論。圖／台中市政府提供 台中市長盧秀燕近期密集北上參加行政院會，要為台中建設爭取預算，也與行政院副院長鄭文燦針對台中捷運藍線進行私下討論。圖／台中市政府提供 台中市長盧秀燕近期密集北上參加行政院會，要為台中建設爭取預算，也與行政院副院長鄭文燦針對台中捷運藍線進行私下討論。圖／台中市政府提供

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