台積設廠破局 監院查龍科3徵地爭議

台積電宣布不進駐龍潭科學園區3期話題延燒，桃園市長張善政昨表示，監察院已行文新竹科學園區管理局要求說明用地徵收案，凸顯前市府去年宣布台積電落腳龍科非常不恰當；行政院副院長鄭文燦回應，台積電設廠非臨時起意，也不是配合選舉，張善政說法違背本案推動過程的基本事實。

張善政說，前天看見監察院發給科管局的公文，副本給桃園市府，內容問了很關鍵的問題，包括龍科3期擴大用地為何要徵收9成私有地，有無辦說明會、公聽會等，他覺得監察院問題非常好，凸顯科管局沒完成溝通，台積電就被宣布落腳龍潭，在行政程序上是非常不恰當的作法，相信科管局回覆監察院後，事情會更清楚。

鄭文燦表示，張善政市府放任攻訐進駐廠商、讓台積電未設廠就必須承擔土地徵收的困難，不是負責任政府該有的行為；台積電聲明不進駐龍科3期，代表原來規畫進駐，只是遇到在別的縣市沒遇到的狀況，才選擇放棄，尤其部分公職人員帶頭扭曲抹黑，製造民眾誤會。

鄭說，張善政市長去年選舉時，公開承諾有能力完成龍科3期徵收，讓台積到桃園投資，只是他現在完全忘記了；昨天的說法，更違背本案推動過程的基本事實。

科管局也證實收到監察院公文，強調正就監院所提相關問題進行彙整，將完整回覆。科管局說，過程絕對依法進行，7月已先辦過第1場公聽會，收集民意後將調整徵收案內容，希望站在善意立場回應民意期待，再舉行辦第2場公聽會。

國民黨議員涂權吉、陳韋曄昨質詢表示，去年民進黨宣布台積電落腳龍科，後來地方發現，龍科3期擴大用地有9成是私有地，要徵收的話約有3000戶受影響，且最快2027年才能完成徵收；監院公文顯示台積電被宣布落腳龍潭是不正常的，現在民進黨還甩鍋，市府應阻止假消息傳播。

張善政回應，去年10月還沒進入必要行政程序，政院就宣布台積電落腳確實太早，對地方影響大，民眾認為沒溝通就宣布，造成抗爭，也是台積電不來因素之一。

張善政說，提早宣布使設廠破局是很清楚的，他幾次受訪都已澄清，目前市府還在努力爭取台積電設廠，正與科管局溝通，提供潛在不錯的地點，並記取教訓，方案未成熟不會提早曝光。

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