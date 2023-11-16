聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積設廠破局 監院查龍科3徵地爭議

聯合報／ 記者鄭國樑巫鴻瑋朱冠諭／連線報導
桃園市長張善政（右前）昨答詢議員涂權吉（左）時指出，監察院給科管局的公文問了很關鍵問題。圖／取自桃園議會直播
桃園市長張善政（右前）昨答詢議員涂權吉（左）時指出，監察院給科管局的公文問了很關鍵問題。圖／取自桃園議會直播

台積電宣布不進駐龍潭科學園區3期話題延燒，桃園市長張善政昨表示，監察院已行文新竹科學園區管理局要求說明用地徵收案，凸顯前市府去年宣布台積電落腳龍科非常不恰當；行政院副院長鄭文燦回應，台積電設廠非臨時起意，也不是配合選舉，張善政說法違背本案推動過程的基本事實。

張善政說，前天看見監察院發給科管局的公文，副本給桃園市府，內容問了很關鍵的問題，包括龍科3期擴大用地為何要徵收9成私有地，有無辦說明會、公聽會等，他覺得監察院問題非常好，凸顯科管局沒完成溝通，台積電就被宣布落腳龍潭，在行政程序上是非常不恰當的作法，相信科管局回覆監察院後，事情會更清楚。

鄭文燦表示，張善政市府放任攻訐進駐廠商、讓台積電未設廠就必須承擔土地徵收的困難，不是負責任政府該有的行為；台積電聲明不進駐龍科3期，代表原來規畫進駐，只是遇到在別的縣市沒遇到的狀況，才選擇放棄，尤其部分公職人員帶頭扭曲抹黑，製造民眾誤會。

鄭說，張善政市長去年選舉時，公開承諾有能力完成龍科3期徵收，讓台積到桃園投資，只是他現在完全忘記了；昨天的說法，更違背本案推動過程的基本事實。

科管局也證實收到監察院公文，強調正就監院所提相關問題進行彙整，將完整回覆。科管局說，過程絕對依法進行，7月已先辦過第1場公聽會，收集民意後將調整徵收案內容，希望站在善意立場回應民意期待，再舉行辦第2場公聽會。

國民黨議員涂權吉、陳韋曄昨質詢表示，去年民進黨宣布台積電落腳龍科，後來地方發現，龍科3期擴大用地有9成是私有地，要徵收的話約有3000戶受影響，且最快2027年才能完成徵收；監院公文顯示台積電被宣布落腳龍潭是不正常的，現在民進黨還甩鍋，市府應阻止假消息傳播。

張善政回應，去年10月還沒進入必要行政程序，政院就宣布台積電落腳確實太早，對地方影響大，民眾認為沒溝通就宣布，造成抗爭，也是台積電不來因素之一。

張善政說，提早宣布使設廠破局是很清楚的，他幾次受訪都已澄清，目前市府還在努力爭取台積電設廠，正與科管局溝通，提供潛在不錯的地點，並記取教訓，方案未成熟不會提早曝光。

台積電 張善政 監察院 鄭文燦 陳韋曄 龍科

延伸閱讀

藍白合成了！張善政497字曝心聲：盼國家回歸正軌

鄭文燦駁：台積電有機會來桃園非臨時起意 非配合選舉

藍白合有共識 張善政：下架民進黨更近一步 鍾東錦：非常好

航空城安置住宅會適度降價幅度？張善政說明作業步驟

相關新聞

台積設廠破局 監院查龍科3徵地爭議

台積電宣布不進駐龍潭科學園區3期話題延燒，桃園市長張善政昨表示，監察院已行文新竹科學園區管理局要求說明用地徵收案，凸顯前...

「台大40重聚」晚宴 賴清德、朱立倫同場零互動

在國民黨、民眾黨宣布「藍白合」後，副總統賴清德及國民黨主席朱立倫於「台大40重聚」首度同場，同屆的民眾黨主席柯文哲則並未...

北海道干貝遭大陸打壓 吳釗燮力挺：不畏痛風也要吃

日本北海道干貝因中國禁令，銷量大受衝擊。外交部長吳釗燮今天貼出照片力挺，他邊看公文邊大啖北海道干貝，並強調這是他的最愛，...

蘇貞昌代表蔡總統 出席美國國家民主基金會40周年活動

行政院前院長蘇貞昌代表蔡英文總統，出席美國國家民主基金會40周年紀念活動。蘇貞昌表示，民主自由前方的道路，不會永遠如此平...

影／陸客開放又限制 許淑華：政府放不開「意識形態」

交通部宣布明年3月1日開放陸客來台，陸委會卻限制以2千人次為限。南投縣長許淑華今天表示，不知道這是兩部會意見沒整合，或是...

台積電到龍科破局地方選戰持續燒 監察院要查用地爭議

桃園市議員涂權吉今天在議會總質詢指出，去年市長選舉期間蘇貞昌、鄭文燦宣布台積電落腳龍潭科學園區，根本是假消息，現在選舉又...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。