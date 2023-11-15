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藍白二會遭質疑 侯友宜臉書釋疑：台灣不能再空轉

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
藍白合第二次政黨協商達成共識。本報資料照片
藍白合第二次政黨協商達成共識。本報資料照片

藍白二會達成六點共識，各自遭雙方支持者質疑。國民黨總統參選人侯友宜在臉書發文指出，「或許我們各有立場，但我們並沒有堅持己見，或許各有期待，但我們有個更大的共同目標，那就是要讓政黨輪替，要讓台灣不再意識型態治國，要讓台灣不再空轉下去」，「在這樣的共同期待下，我們各自在小我上，都做了一些取捨，讓大我的目標，可以儘快完成」，畢竟「藍白合」只是開始。

侯友宜說，上午的政黨協商後，大家關心的「藍白合」，確定18日公布結果；他繼續候選人行程，一直到晚上，不斷地接到很多好朋友的電話，有鼓勵，還有質疑，「鼓勵，是期盼我繼續爭取更多的支持」，質疑，則是為什麼當初堅持的「政黨支持度」，沒有出現在兩黨的六項共識中？為什麼要退讓這麼多？

他指出，相信這個時候，支持者的心情，會有焦慮，也有很大壓力，擔心結果不能如預期，那該怎麼辦，而這樣的情況，藍白雙方一定都會有，但既然要合作，彼此雙方就要有所取捨，既然是協商，就該是一個可以協調、可以互相討論的過程，謝謝所有參與這次協商的每一位，不論是柯文哲主席、朱立倫主席，以及馬英九前總統，「我們都是希望從討論中，協調出一個大家都可以接受的方式，或許我們各有立場，但我們並沒有堅持己見，或許各有期待，但我們有個更大的共同目標，那就是要讓政黨輪替，要讓台灣不再意識型態治國，要讓台灣不再空轉下去」。

侯友宜說，「在這樣的共同期待下，我們各自在小我上，都做了一些取捨，讓大我的目標，可以儘快完成」，畢竟「藍白合」只是開始，我們還有好多的事，要一起努力。

侯友宜說，他是基層警察出身，歷經40多年的公務生涯，讓民眾「安居樂業」、社會「公平正義」是他加入政府工作的初衷，更是他人生第一次選舉時的承諾，至今沒有改變！所以，當國家不再安全，民眾不能安心，社會不再公平，甚至失去了正義，他義無反顧扛起責任，不計個人得失，只希望守護中華民國安定繁榮，讓台澎金馬這片土地所有人民，平安永在。

侯友宜最後說，「謝謝大家的支持和體諒，請當我最堅強的後盾，也期待更多人和我們一起，並肩作戰，完成政黨輪替，讓台灣迎向更好的明天，下一代有更璀璨的未來！」

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