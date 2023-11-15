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「台大40重聚」晚宴 賴清德、朱立倫同場零互動
在國民黨、民眾黨宣布「藍白合」後，副總統賴清德及國民黨主席朱立倫於「台大40重聚」首度同場，同屆的民眾黨主席柯文哲則並未到場。本次活動謝絕媒體採訪，賴、朱兩人先後入場、全程零互動。
今日「台大40重聚」晚宴在台大體育館舉行，民國68年入學的「B68」級校友齊聚一堂，本屆校友臥虎藏龍，除了當前逢選舉正熱的賴清德、朱立倫、柯文哲以外，民進黨前秘書長林錫耀、行政院前院長江宜樺、政務委員林萬億也都在晚宴名單中。
主辦方表示本次活動謝絕媒體採訪，據了解，柯文哲另有行程未到場，朱立倫大約6時15分、賴清德約6時30分走進台大體育館，兩人面對記者提問藍白合等問題均沒有回應、快步入場。
與會人士透露，賴、朱兩人進場後各自坐在系上座位，不斷有人找他們合照留念。入座後不久賴清德開始逐桌敬酒，到朱立倫所在的商學系工管組時，朱早已離場，兩人從頭到尾零互動。
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