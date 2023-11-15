蘇貞昌代表蔡總統 出席美國國家民主基金會40周年活動
行政院前院長蘇貞昌代表蔡英文總統，出席美國國家民主基金會40周年紀念活動。蘇貞昌表示，民主自由前方的道路，不會永遠如此平順，我們擁有像美國國家民主基金會一樣眾多的朋友，與我們同在，台灣將與所有民主友人一起，致力於確保民主陣營的勝利。因為團結在一起，就會更強大。
他說，今年7月美國國家民主基金會會長威爾遜在台灣民主基金會20周年活動，頒發民主服務獎章予蔡總統時，蔡總統說，這個獎章不是對她個人的肯定，是對全體台灣人民在民主成就上的肯定。
蘇貞昌表示，他與蔡總統共事四年內，他們共同面臨許多挑戰，包括非洲豬瘟、新冠肺炎全球疫情、烏克蘭戰爭，以及全球經濟成長趨緩的考驗，在政府與民間共同合作下，台灣不但通過每一次的試煉，台灣的民主還成長得更加勇健。
蘇貞昌說，台灣民主所面臨的各種挑戰，從來沒有間斷過。假訊息、認知作戰、介於灰色地帶的各種活動等等，目的都在於破壞民主根基。當許多亞洲國家因各種挑戰，導致民主制度遭受侵蝕時，台灣能因蔡總統的強韌領導力，以及政府與許多非政府組織的努力，在全球自由度、民主及人權等各方面的評比分數，均名列前茅，對於像他一樣經歷過戒嚴時期的台灣人民而言，非常高興看到，民主已經扎根成為我們生活的一部分。
蘇貞昌指出，在這幾年，台灣邁出其他亞洲國家還沒有跨出去的一大步。蔡總統和他，以及所有的工作夥伴，堅守價值，克服困難，四年前使得台灣成為亞洲第一個同婚合法化的國家。就在兩周前，他還和許多同仁參加了台北的同志大遊行，一起慶祝台灣民主的新頁。
蘇貞昌說，能夠做到這些事，都是因為他們對這些價值，具有堅強且不屈不撓的信念，他們也清楚知道，台灣是站在對抗威權主義的民主前線，要與所有民主夥伴攜手，繼續為這些價值奮戰不懈。
蘇貞昌表示，民主自由前方的道路，不會永遠如此平順，他們擁有像美國國家民主基金會一樣眾多的朋友，與我們同在，台灣將與所有民主友人一起，致力於確保民主陣營的勝利。因為團結在一起，就會更強大。
▪ 政黨票多關鍵？不僅藍綠角力不分區立委 4門檻成小黨生存挑戰
▪ 不斷更新／2024全國不分區立委 各黨提名名單一次看
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言