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蘇貞昌代表蔡總統 出席美國國家民主基金會40周年活動

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院前院長蘇貞昌代表蔡英文總統出席美國國家民主基金會在美國華府舉辦的40周年紀念活動。圖／蘇貞昌辦公室提供
行政院前院長蘇貞昌代表蔡英文總統出席美國國家民主基金會在美國華府舉辦的40周年紀念活動。圖／蘇貞昌辦公室提供

行政院前院長蘇貞昌代表蔡英文總統，出席美國國家民主基金會40周年紀念活動。蘇貞昌表示，民主自由前方的道路，不會永遠如此平順，我們擁有像美國國家民主基金會一樣眾多的朋友，與我們同在，台灣將與所有民主友人一起，致力於確保民主陣營的勝利。因為團結在一起，就會更強大。

他說，今年7月美國國家民主基金會會長威爾遜在台灣民主基金會20周年活動，頒發民主服務獎章予蔡總統時，蔡總統說，這個獎章不是對她個人的肯定，是對全體台灣人民在民主成就上的肯定。

蘇貞昌表示，他與蔡總統共事四年內，他們共同面臨許多挑戰，包括非洲豬瘟、新冠肺炎全球疫情、烏克蘭戰爭，以及全球經濟成長趨緩的考驗，在政府與民間共同合作下，台灣不但通過每一次的試煉，台灣的民主還成長得更加勇健。

蘇貞昌說，台灣民主所面臨的各種挑戰，從來沒有間斷過。假訊息、認知作戰、介於灰色地帶的各種活動等等，目的都在於破壞民主根基。當許多亞洲國家因各種挑戰，導致民主制度遭受侵蝕時，台灣能因蔡總統的強韌領導力，以及政府與許多非政府組織的努力，在全球自由度、民主及人權等各方面的評比分數，均名列前茅，對於像他一樣經歷過戒嚴時期的台灣人民而言，非常高興看到，民主已經扎根成為我們生活的一部分。

蘇貞昌指出，在這幾年，台灣邁出其他亞洲國家還沒有跨出去的一大步。蔡總統和他，以及所有的工作夥伴，堅守價值，克服困難，四年前使得台灣成為亞洲第一個同婚合法化的國家。就在兩周前，他還和許多同仁參加了台北的同志大遊行，一起慶祝台灣民主的新頁。

蘇貞昌說，能夠做到這些事，都是因為他們對這些價值，具有堅強且不屈不撓的信念，他們也清楚知道，台灣是站在對抗威權主義的民主前線，要與所有民主夥伴攜手，繼續為這些價值奮戰不懈。

蘇貞昌表示，民主自由前方的道路，不會永遠如此平順，他們擁有像美國國家民主基金會一樣眾多的朋友，與我們同在，台灣將與所有民主友人一起，致力於確保民主陣營的勝利。因為團結在一起，就會更強大。

行政院前院長蘇貞昌代表蔡英文總統出席美國國家民主基金會在美國華府舉辦的40周年紀念活動。圖／蘇貞昌辦公室提供
行政院前院長蘇貞昌代表蔡英文總統出席美國國家民主基金會在美國華府舉辦的40周年紀念活動。圖／蘇貞昌辦公室提供

蘇貞昌 美國 非洲豬瘟 蔡英文

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