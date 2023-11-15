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影／公督盟頒發開放國會貢獻獎 肯定蔡其昌對國會透明貢獻

攝影中心／ 記者邱德祥╱即時報導
公督盟理事長曾建元（左）今天頒發「開放國會貢獻獎」，肯定立法院蔡其昌副院長（右）在國會透明貢獻。記者邱德祥／攝影
公督盟理事長曾建元（左）今天頒發「開放國會貢獻獎」，肯定立法院蔡其昌副院長（右）在國會透明貢獻。記者邱德祥／攝影

公督盟頒發「開放國會貢獻獎」，肯定蔡其昌副院長在國會透明貢獻。在今年七月國會頻道總收看人數正式突破一億兩千萬人次，公督盟特別肯定蔡其昌副院長從第九屆、第十屆兩屆任期内積極推動國會頻道，並協調各方，讓國會頻道定頻在有線電視的123、124頻道，因此經由評鑑複審大會決議頒發「開放國會貢献獎」，感謝蔡其昌副院長在這兩屆任內對國會透明所做的貢獻，公督盟也期許後續國會頻道能豐富化其他功能，讓台灣民眾能更親近國會，了解議事規則，加入監督國會的行列當中，以此深化國會民主，成為世界民主國家的典範。

公民監督國會聯盟(公督盟)在15年前長期呼籲立院應傾聽社會民意及滿足民眾知的權利，在2009年成功推動立院網際網路多媒體隨選視訊系統對全國民眾開放，完成第一階段的議事轉播，但是轉播的會議畫面內容相當有限，被社會大眾時常詬病的密室協商也完全看不到，相較於其他民主國家在1990年陸續建立自己的國會頻道，落實議事透明，立法院在國會頻道的推動上落後三十年，在這段期間內，公督盟將國會頻道的設置列為主要倡議目標，並成功在2017年獲得時任立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌和全院立法委員支持，讓國會頻道正式開播，打破密室協商。

公督盟除了相當肯定蔡其昌副院長在這兩屆任內對「開放國會」的貢獻，也期待和蔡其昌副院長共同努力將完成開放國會未竟之業。蔡其昌也在現場透露一個秘辛，國會頻道之所以會定在123頻道，是因為好記，又和123 自由日的意義相通，但是當時各有線電視系統的123頻道都賣掉了，因此花了很多時間去做溝通協調，在第一年就把國會頻道定在123頻道。

蔡其昌 公督盟 立法院

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