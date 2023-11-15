快訊

藍白合達共識卻稱心情差 柯文哲嘆：更痛恨民進黨

藍白合了！侯柯鐵粉反應大不同 「最大的贏家馬英九」

紡織富二代自創台虎啤酒 吳祖倫坦承抽大麻：小孩出生已沒吸

影／林伯豐：不把美國利益當優先 以台灣與台商為重

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
三三會理事長林伯豐（右）表示兩岸關係取決於新任總統的兩岸政策跟國際政策，不管誰當選，都會以台灣的利益為優先考量，應該可以避免兩岸的爭端，避免兩岸的衝突。記者蘇健忠／攝影
三三會理事長林伯豐（右）表示兩岸關係取決於新任總統的兩岸政策跟國際政策，不管誰當選，都會以台灣的利益為優先考量，應該可以避免兩岸的爭端，避免兩岸的衝突。記者蘇健忠／攝影

三三會理事長林伯豐表示兩岸關係取決於新任總統的兩岸政策跟國際政策，我想不管誰當選，如果能把台灣與台商的利益為優先考量，不要把美國利益當優先，應該可以避免兩岸的爭端，避免兩岸的衝突，我想是大家都想做好、做到這一點。希望侯友宜能更上層樓、希望能夠當選。林伯豐也看好拜習會，認為有見面總是有好處，往好方向走，不會更壞。

林伯豐呼籲，要以穩定兩岸政策，以台灣利益為優先，採取具體實際行動，恢復海基會與海協會溝通，全力維持ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議），積極推動兩岸經貿、文化、旅遊等各項交流活動，並促成兩岸一家親。

林伯豐說，侯友宜當選總統後，一定要有全方位的產業發展政策，以台灣優先為考量，扶持中小企業參與關鍵產業供應鏈，推動台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。運用新一代安全的核能技術興建新核電廠，重新制定2025年能源配比，將核能列為基載電力，核能發電量應占30%。以達成穩定供電、合理電價目標。

三三會理事長林伯豐（中）表示兩岸關係取決於新任總統的兩岸政策跟國際政策，不管誰當選，都會以台灣的利益為優先考量，應該可以避免兩岸的爭端、避免兩岸的衝突，這是大家都想做好、做到這一點。希望侯友宜能更上層樓、希望能夠當選。記者蘇健忠／攝影
三三會理事長林伯豐（中）表示兩岸關係取決於新任總統的兩岸政策跟國際政策，不管誰當選，都會以台灣的利益為優先考量，應該可以避免兩岸的爭端、避免兩岸的衝突，這是大家都想做好、做到這一點。希望侯友宜能更上層樓、希望能夠當選。記者蘇健忠／攝影

林伯豐 核能 侯友宜

延伸閱讀

藍白二次政黨協商決議民調定勝負 近日公布民調一次看

三三會演講 侯友宜：把國家治理好是最重要的事

侯友宜喊話工商界：台灣走到了「命運的紅綠燈」 經濟發展首重這四字

藍白合成局拚民調 國民黨立委籲民眾在家顧電話

相關新聞

景氣何時反轉？王文淵：人為因素難用產業角度判斷

全球景氣不佳，台塑集團總裁王文淵今天表示，起因在於美中關係不佳，加上俄烏戰爭與以巴衝突，都是人為因素的政策操作，不能用產...

引進印度移工 網友憂台灣成「性侵島」？ 勞部：不該有種族偏見

我國將與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），勞動部表示，引進印度移工是為因應產業缺工補充人力，將循序按照我國規定引進，並無...

經濟部科專衍生豐趣科技 已躍居台灣旅遊電子票券龍頭

經濟部產業技術司今（15）日舉辦ICT Solution Day，現場展出多達20項服務科技的研發成果，其中由經濟部科專...

台灣永續投資調查 北大今發布結果

國立台北大學商學院全球變遷與永續科學研究中心甫完成第4年度「2023台灣永續投資調查」，調查發現受總體經濟環境影響，全台...

缺工問題惡化！ 企業招募成功率降到二成 平均花48天

缺工海嘯來襲，缺工問題持續惡化。找人難，企業招募時間拉更長，成功率又更低。根據104人力銀行今（15）日發布的最新《人資...

我將與印度簽勞務 MOU 引進10萬名印度移工？勞動部說話了

我國將與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），勞動部今（15）日表示，引進印度移工是為因應產業缺工補充人力，積極回應各界期待...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。