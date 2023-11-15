影／林伯豐：不把美國利益當優先 以台灣與台商為重

三三會理事長林伯豐表示兩岸關係取決於新任總統的兩岸政策跟國際政策，我想不管誰當選，如果能把台灣與台商的利益為優先考量，不要把美國利益當優先，應該可以避免兩岸的爭端，避免兩岸的衝突，我想是大家都想做好、做到這一點。希望侯友宜能更上層樓、希望能夠當選。林伯豐也看好拜習會，認為有見面總是有好處，往好方向走，不會更壞。

林伯豐呼籲，要以穩定兩岸政策，以台灣利益為優先，採取具體實際行動，恢復海基會與海協會溝通，全力維持ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議），積極推動兩岸經貿、文化、旅遊等各項交流活動，並促成兩岸一家親。

林伯豐說，侯友宜當選總統後，一定要有全方位的產業發展政策，以台灣優先為考量，扶持中小企業參與關鍵產業供應鏈，推動台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。運用新一代安全的核能技術興建新核電廠，重新制定2025年能源配比，將核能列為基載電力，核能發電量應占30%。以達成穩定供電、合理電價目標。 三三會理事長林伯豐（中）表示兩岸關係取決於新任總統的兩岸政策跟國際政策，不管誰當選，都會以台灣的利益為優先考量，應該可以避免兩岸的爭端、避免兩岸的衝突，這是大家都想做好、做到這一點。希望侯友宜能更上層樓、希望能夠當選。記者蘇健忠／攝影

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