影／陸客開放又限制 許淑華：政府放不開「意識形態」

交通部宣布明年3月1日開放陸客來台，陸委會卻限制以2千人次為限。南投縣長許淑華今天表示，不知道這是兩部會意見沒整合，或是交通部不願當壞人，把球丟給陸委會。然而觀光是南投重要經濟命脈，產值和從業人員相當多，中央不該用政治意識形態，影響人民生計。

許淑華說，經過3年多的疫情影響，南投縣觀光業者最期待的就是廣開大門、國門，迎接全世界遊客，不管是哪一個國家遊客，都是南投縣爭取的對象。交通部說3月要放旅遊大門、政府也強調互惠合作和開放，卻只針對大陸遊客限制，顯示民進黨政府對政治意識形態放不開。

她說，陸委會開放大陸遊客每天2千人次來台，台灣旅行社就有4千多家，平均一家旅行社一天分不到一個人，旅行社出團分配和申請都很困難，政府要限制哪些旅行社可以優先申請或不能申請，要如何分配人數，都會讓旅行社和行政部門很不方便，完全都是民進黨政治意識形態造成。

觀光旅遊應該拋開意識形態，廣開大門歡迎全世界的旅客。台灣旅遊業牽涉飯店、民宿、餐飲等，南投又以觀光著稱，對於觀光政策相當關切，不只觀光、餐飲業者，也牽涉整體服務面，許多年輕人打工、長輩在餐廳工作，都需要靠旅遊業撐起南投經濟產值，希望政府開大門、走大路，不要用意識形態減縮旅遊業為台灣帶來的經濟成長。

開放台灣團客前往中國旅遊。但陸委會發言人詹志宏上週表示，交通部還沒確定明年一定開放，只是一個規劃方向。國民黨立委李德維質疑，交通部和陸委會說法不同，陸委會主委邱太三回應，其實兩者都對。邱太三強調，兩岸開放團客觀光應該是平等互惠原則，但若明年民進黨再度勝選的話，對岸是否會開放團客來台，邱太三並不樂觀。

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