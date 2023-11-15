原本宣布明年3月開放國人赴大陸旅遊，但陸委會主委邱太三表示，陸委會規畫陸籍團客來台及我旅團赴陸，初期每日限額2000人次。國民黨立法院黨團今天舉行「陸委會打臉交通部 解除赴陸團客限制 攏是假？」記者會痛批，蔡政府意識形態作祟，侵害人民權益，每日限額2000人，如何分配。

立委林為洲表示，王國材11月3日宣布，明年3月1日起開放國人赴大陸旅遊，邱太三面對國民黨立委詢問為何限額2000人，他說是基於對等，我方開放由第三地入境台灣每日2000人，明年3月1日開放旅行團赴陸也是每日2000人。一個是個人自由行，以商務人士居多，另一個是旅行團，兩者無法相提並論，陸委會亂兜在一起，這跟沒有開放有何不同？蔡政府意識形態作祟，讓業者受損，侵害人民權益。

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