影／開放赴陸旅遊限額 藍委批政府意識形態作祟
原本宣布明年3月開放國人赴大陸旅遊，但陸委會主委邱太三表示，陸委會規畫陸籍團客來台及我旅團赴陸，初期每日限額2000人次。國民黨立法院黨團今天舉行「陸委會打臉交通部 解除赴陸團客限制 攏是假？」記者會痛批，蔡政府意識形態作祟，侵害人民權益，每日限額2000人，如何分配。
立委林為洲表示，王國材11月3日宣布，明年3月1日起開放國人赴大陸旅遊，邱太三面對國民黨立委詢問為何限額2000人，他說是基於對等，我方開放由第三地入境台灣每日2000人，明年3月1日開放旅行團赴陸也是每日2000人。一個是個人自由行，以商務人士居多，另一個是旅行團，兩者無法相提並論，陸委會亂兜在一起，這跟沒有開放有何不同？蔡政府意識形態作祟，讓業者受損，侵害人民權益。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票多關鍵？不僅藍綠角力不分區立委 4門檻成小黨生存挑戰
▪ 不斷更新／2024全國不分區立委 各黨提名名單一次看
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言