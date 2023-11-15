快訊

「從沒出現過聯合政府」 柯文哲：台灣歷史性的一刻

「藍白合」成局！達成6點共識 周六公布結果

藍白達成6點共識 李德維：當然希望是侯柯配

聯合報／ 記者屈彥辰張睿廷／台北即時報導
藍白舉行二度政黨協商，由前總統馬英九（左二）見證人，上午在馬英九文教基金會進行，國民黨主席朱立倫（右一）、總統參選人侯友宜（右二）與民眾黨主席柯文哲（左一）進行政黨協商。經兩小時的會談，達成6點共識，並於周六公布結果。圖／國民黨文傳會提供
藍白舉行二度政黨協商，由前總統馬英九（左二）見證人，上午在馬英九文教基金會進行，國民黨主席朱立倫（右一）、總統參選人侯友宜（右二）與民眾黨主席柯文哲（左一）進行政黨協商。經兩小時的會談，達成6點共識，並於周六公布結果。圖／國民黨文傳會提供

藍白協商經兩小時達成6點共識，周六公布結果。國民黨立委李德維表示，當然希望是侯柯配，但尊重民眾黨及民眾黨總統參選人柯文哲。

李德維說，既然大家願意合作，就是共同努力，不管誰正誰副，剛剛國民黨總統參選人侯友宜也說，就是一起拚，如同兩邊所說，一起合作拚總統、立委，拚政黨輪替，還要立法院過半，才能全方位的展現政黨輪替，預期應有的效果。

李德維表示，國民黨還是有一部分政黨優勢，國民黨一定會保持最大善意，當然希望是侯柯配，但即使國民黨贏了，也會尊重民眾黨、柯文哲，在聯合政府裡面，也會尊重白方。

2024選舉 2024總統選舉

延伸閱讀

開放我赴陸旅團卻限額 國民黨團轟蔡政府意識形態作祟

郭台銘連署書13萬件不合格 5271件連署前就死亡

藍白協商會議登場 林為洲：合則兩利變數小

邱毅分析藍白雙方5大爭執點：第2項柯文哲不讓步、第5項凸顯藍營低級惡劣

相關新聞

藍白合成局！達成6點共識 周六公布結果

藍白合終露曙光，歷經2.5小時協商，藍白政黨協商第二次會議取得共識，由藍白各推薦一位民調統計專家，檢視評估11月7日至1...

藍白合成局達成六點共識 柯文哲：台灣歷史性的一刻

藍白陣營今天舉行政黨協商會議，雙方最終達成六點共識，民眾黨總統參選人柯文哲表示，今天是歷史的一刻，因為在台灣的歷史上，從...

藍白二會遭爆赴陸！蕭旭岑斥侯辦「自己人打自己人」

藍白合第二次政黨協商今天在前總統馬英九的見證下登場，同個時間馬英九基金會執行長蕭旭岑遭「鏡週刊」爆料曾在本月2日至5日去...

藍白合談成六點共識！侯友宜：無論誰正誰副都攜手合作

藍白第二次政黨協商，歷經150分鐘，達成六點共識。國民黨總統參選人侯友宜表示，謝謝馬英九與兩黨主席，大家齊聚一堂，在進行...

三三會林伯豐籲侯友宜：穩定兩岸政策 以台灣利益為優先

三三會今日舉行例會，邀請新北市長侯友宜赴三三會例會，侯將以「2024台灣再出發」為題發表專題演講。三三會理事長理事長林伯...

陳美妃總統夢滅！25萬連署僅2人合格 網友KUSO：她這件事狂贏郭董

台中「超狂參選人」無黨籍陳美妃去年抱著現金150萬，登記參選台中市長失利，今年再抱100萬現金，搭檔副手巫超勝登記正副總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。