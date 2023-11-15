藍白達成6點共識 李德維：當然希望是侯柯配
藍白協商經兩小時達成6點共識，周六公布結果。國民黨立委李德維表示，當然希望是侯柯配，但尊重民眾黨及民眾黨總統參選人柯文哲。
李德維說，既然大家願意合作，就是共同努力，不管誰正誰副，剛剛國民黨總統參選人侯友宜也說，就是一起拚，如同兩邊所說，一起合作拚總統、立委，拚政黨輪替，還要立法院過半，才能全方位的展現政黨輪替，預期應有的效果。
李德維表示，國民黨還是有一部分政黨優勢，國民黨一定會保持最大善意，當然希望是侯柯配，但即使國民黨贏了，也會尊重民眾黨、柯文哲，在聯合政府裡面，也會尊重白方。
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