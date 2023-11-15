開放我赴陸旅團卻限額 國民黨團轟蔡政府意識形態作祟

交通部長王國材宣布明年3月1日開放國人赴陸旅遊，陸委會主委邱太三表示，陸委會規畫陸籍團客來台及我旅團赴陸，初期每日限額2000人次。國民黨立法院黨團今天舉行記者會說，蔡政府意識形態作祟，侵害人民權益，每日限額2000人，試問怎麼分配？

國民黨立委林為洲表示，王國材11月3日宣布，明年3月1日起開放國人赴陸旅遊，邱太三面對國民黨立委詢問為何限額2000人，邱說是基於對等，我方開放由第三地入境台灣每日2000人，明年3月1日開放旅行團赴陸也是每日2000人。一個是個人自由行，以商務人士居多，另一個是旅行團，兩者無法相提並論，陸委會亂兜在一起，這跟沒有開放有何不同？

林為洲說，按照陸委會的說法，每日都有限額，額度要如何分配？是要抽籤？還是看旅行社規模大小？不是徒增旅行業者困擾？限制了人民自由遷徒權利？蔡政府意識形態作祟，讓業者受損，侵害人民權益。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽指出，赴陸旅行團每日僅有2000人額度的消息傳出後，旅遊業者反彈聲浪相當大，疫情期間邊境關閉，旅行業者都能夠理解，現在邊境解封，台灣旅行業可以發團到全世界，唯獨不能發團到中國大陸，難道蔡政府要逼著業者，不得不選擇遊走在灰色地帶？

李奇嶽說，當旅遊業者為了生存遊走灰色地帶，業者販售赴陸機票，轉介大陸當地旅行團，恐引發許多不必要糾紛，消費者權益保障也會受損，如國人赴新疆參加當地旅行團，發生死亡車禍，旅客少一張旅遊業履約保險的保障，也少了幾百萬元的保險金。

李奇嶽指出，陸委會從明年3月1日僅限額每日2000人，現有1萬多人已經購買赴陸旅遊商品，配額要怎麼算？產生的旅遊糾紛算誰的？邱太三宣稱，限制赴陸是為怕影響國旅生計，但2019年疫情前，國人國內旅行總人次約1億7000萬人次，當年台灣赴大陸旅遊約團客和散客約400萬人，400萬人赴陸旅遊如何影響1億7000萬人次的國旅？

李奇嶽說，現在每5位赴日旅遊的國人，只換得1位日人來台旅遊，政府應該要想，如何增加境外旅客入台旅遊，而不是說因為國人赴陸旅遊，就會影響國旅生計。

國民黨團副書記長李德維表示，政府官員在冷氣房做出的決策，不僅是玩弄旅行業者，也玩弄人民。旅行業者開始逐手規畫成團人數、機票分配、住宿安排、景點設計、導遊分配等作業，購買旅遊商品民眾，也要安排旅遊時間，現在陸委會一句話讓業者與民眾心碎一地。難道施政都為選舉選票考量？現在要旅行業選票，讓交通部宣布開放；幾天後又要獨派選票，所以由邱太三出面提出限縮為日額2000人，是要向各方交代的意思嗎？

李德維請教民進黨總統參選人賴清德，現在國內有4000家旅行社，一天開放2000人額度，是一天每家分配0.5人？還是一天只給一家2000人？誰來負責分配，陸委會嗎？這樣要旅行業者如何作業？難道是只要是跟民進黨關係好的業者，就能夠拿到名額，拿到名額後還可以轉賣？

李德維說，民進黨不要為選票玩弄業者和民眾，說要與中國大陸對等，國人赴日旅遊是日人來台旅遊的五倍，蔡政府有要求日本政府對等嗎？

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