影／抗議監院報告錯誤侵人權　陳椒華：監院還人居住權

時代力量立委陳椒華今天舉行「抗議監察院報告錯誤危害人權」記者會，揭發陳情案是錯誤之監察院報告內容造成，因為監察院報告內容有錯，而且該報告提交給法院當證物。由於該錯誤將導致陳情人房屋被拆除結果，特向國家人權委員會及行政院人權處提出，要求政府重視人權，要求監察院修正該調查報告之錯誤部分，還陳情人居住權。

陳椒華委員表示，陳情人曾女士房屋鑑界爭議訴訟敗訴，面臨房屋被拆，在110年就發現監察院報告內容有錯卻提送法院當證物，而該錯誤也被二河局及法院採納，曾女士希望行政院人情處及國家人權委員會了解並修正該錯誤。陳情人表示，她於91年11月及92年6月申請竹北溝貝段371號土地鑑界，主要是要建房子及辦理建物保存登記。但是，不解為何監察院報告卻寫她沒有辦理實測鑑界，不解為何當時的新竹縣地政處孫姓人員在監察院做筆錄時說，曾女士土地沒有做土地鑑界，希望國家人權委員會、行政院人權及轉型正義處盡速啟動調查，監察院調查報告重新釐清錯誤並改正。

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