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綠委自嘲民進黨人手不足 推薦生力軍延續台日善的循環

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委郭國文上午與民進黨立委邱志偉、台中市第三選舉區立委參選人謝子涵、嘉義縣第二選舉區立委參選人陳冠廷在立法院舉行「生力軍進國會，台日關係新展望」記者會。圖／郭國文國會辦公室提供
民進黨立委郭國文上午與民進黨立委邱志偉、台中市第三選舉區立委參選人謝子涵、嘉義縣第二選舉區立委參選人陳冠廷在立法院舉行「生力軍進國會，台日關係新展望」記者會。圖／郭國文國會辦公室提供

民進黨立委郭國文今天說，台灣和日本近年來在區域發展，成為彼此重要的夥伴，除了經貿觀光交流，逐步擴大至半導體、新能源等多面向，民進黨對台日關係有許多想法，但是實在人手不足，急需生力軍進入國會，期待台日互動建立制度，迎接下一個50年。

郭國文上午與民進黨立委邱志偉、民進黨台中市立委參選人謝子涵、民進黨嘉義縣立委參選人陳冠廷舉行記者會，提出未來深化雙邊關係的想法，希望台日關係善的循環由新一代政治人物持續下去。

邱志偉表示，他過去曾經待過外交國防委員會，深切體會到外交需要專業人才經營，例如從跨太平洋夥伴關係協議（TPP）演變到跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的過程中，凸顯國際局勢的快速變化，謝子涵跟陳冠廷都有留日背景，更具備專業知識，未來進入國會後，肯定能大力挹注對日關係經營。

無黨籍立委林昶佐指出，他上個月前往日本東京，參加對華政策跨國議會聯盟（IPAC）論壇，國際社會應該明確堅定地表達對台灣支持，逐步建立與台灣的官方正常關係，才能確保台灣永續安全，進而確保印太區域的自由與開放。

謝子涵說，她長期研究日本地方創生戰略，聚焦研究公務人才支援培訓制度，當年返台後還有出書，後來擔任民進黨青年部副主任，時常拜訪日本各黨青年局處單位，累積不少日本公務單位人脈，期盼以初生之犢不畏虎的勇氣，前進國會為台日關係貢獻。

陳冠廷表示，過去留學東京，畢業後在日本參議院實習，這次參選提出地方創生3.0藍圖、台版療癒之森的政見，是因為妻子出身日本靜岡，也牽線與靜岡鐵道集團合作，未來進入國會後，會努力台日間漁業、無人機產業進行合作對話。

郭國文指出，副總統賴清德今年赴日弔唁日本前首相安倍晉三，行政院副院長鄭文燦訪問日本，再到日本前首相麻生太郎高規格來台，足以證明台日關係逐步邁入新階段，未來希望針對日本版台灣旅行法，海上救災安全合作等議題進行交流，期待台日互動能夠建立制度，迎接下一個50年。

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