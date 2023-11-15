綠營桃色風波連環爆影響選情？鄭文燦：如果犯錯應改正

民進黨上酒店風波連環爆，會不會因此影響選情，行政院副院長鄭文燦今回應，一個政黨如果有犯錯就應該改正錯誤，如果沒有犯錯希望在選舉競爭上回到提出對國家、對經濟對民生有利的政策來競爭，不要抹黑比賽。

民進黨繼上周組織部前主任林正鴻被踢爆，曾上酒店行為不檢點後，又遭控民進黨新聞部主任、發言人張志豪也曾上酒店，且還有限制級的照片。

鄭文燦今出席桃園機場捷運A23站工程暨桃園捷運綠線延伸中壢計畫表示，每一個政黨都應該管好內部成員，每一個政黨在選民面前也必須要能夠謙虛反省改正錯誤，這是最基本的。

鄭文燦說，選舉不應該淪為抹黑比賽，或淪為沒有證據的指控，一個政黨如果有犯錯就應該改正錯誤，如果沒有犯錯希望在選舉競爭上回到提出對國家、對經濟對民生有利的政策來競爭。

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