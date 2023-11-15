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拜習會將壇別干涉台灣選舉 鄭文燦：2個目標會堅持

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
美國總統拜登與中國國家主席習近平將舉行會談，根據紐約時報報導，拜登將明確向習近平表示，美國期望大陸政府不要干涉台灣及美國的選舉，行政院副院長鄭文燦（前中）今受訪回應，台灣民主應在不受脅迫及外力干涉，且台海和平穩定現狀重要，這2個目標會堅持。記者翁唯真／攝影
美國總統拜登與中國國家主席習近平將舉行會談，根據紐約時報報導，拜登將明確向習近平表示，美國期望大陸政府不要干涉台灣及美國的選舉，行政院副院長鄭文燦（前中）今受訪回應，台灣民主應在不受脅迫及外力干涉，且台海和平穩定現狀重要，這2個目標會堅持。記者翁唯真／攝影

美國總統拜登與中國國家主席習近平將舉行會談，根據紐約時報報導，拜登將明確向習近平表示，美國期望大陸政府不要干涉台灣及美國的選舉，行政院副院長鄭文燦今受訪回應，台灣民主應在不受脅迫及外力干涉，且台海和平穩定現狀重要，這2個目標會堅持。

鄭文燦今出席桃園機場捷運A23站工程暨桃園捷運綠線延伸中壢計畫表示，台灣的民主應該在一個自由而且不受脅迫的條件底下，由人民來行使自由意志來完成，這是民主的典範，不應該有任何外力的干涉。

鄭文燦說，第二個台海的和平穩定的現狀是印太地區非常重要的基礎，任何以武力威脅或採取灰色的軍事行動，都是破壞的因素，這2個目標會堅持。

鄭文燦 習近平 拜登 拜習會 美國

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