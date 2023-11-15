拜習會將壇別干涉台灣選舉 鄭文燦：2個目標會堅持
美國總統拜登與中國國家主席習近平將舉行會談，根據紐約時報報導，拜登將明確向習近平表示，美國期望大陸政府不要干涉台灣及美國的選舉，行政院副院長鄭文燦今受訪回應，台灣民主應在不受脅迫及外力干涉，且台海和平穩定現狀重要，這2個目標會堅持。
鄭文燦今出席桃園機場捷運A23站工程暨桃園捷運綠線延伸中壢計畫表示，台灣的民主應該在一個自由而且不受脅迫的條件底下，由人民來行使自由意志來完成，這是民主的典範，不應該有任何外力的干涉。
鄭文燦說，第二個台海的和平穩定的現狀是印太地區非常重要的基礎，任何以武力威脅或採取灰色的軍事行動，都是破壞的因素，這2個目標會堅持。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票多關鍵？不僅藍綠角力不分區立委 4門檻成小黨生存挑戰
▪ 不斷更新／2024全國不分區立委 各黨提名名單一次看
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言