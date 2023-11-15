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洪孟楷家人在陸投資遭質疑 陳建仁：請洪對外說明清楚

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨立委洪孟楷。本報資料照片
國民黨立委洪孟楷。本報資料照片

國民黨立委洪孟楷家人被爆料在大陸投資，遭質疑沒有公開透明，行政院長陳建仁上午表示，資訊公開透明，政風端正一直是國人對於政治制度和政治人物的期待，至於有關外界質疑洪孟楷的部分，要請洪自己對外說明清楚。

陳建仁指出，由於國人和政府的努力，今年的稅收狀況相當良好，行政院請財政部依法盡早辦理，在對於撥補給地方的經費，能夠在明年初的時候早日完成，讓地方有資源來加強地方建設，還有造福國人。

對於教育部校內生住宿補貼方案，陳建仁說，有關於住宿在學校的大學生的住宿補助，所有的方案都正在積極地盤點當中，一旦有結果，就會盡快跟國人說明，盡早來減輕同學和家長們的負擔。

洪孟楷 陳建仁

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