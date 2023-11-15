民眾黨有「ＫＰ」 嘉義競總主委突發其想倒過來用有深意
台灣民眾黨主席柯文哲參選總統，民眾黨公布競選小物LOGO與形象設計，由有設計教父之稱的「自由落體」設計創辦人陳俊良操刀，「ＫＰ」簡單純粹，要用ＫＰ需取得商標授權，嘉義縣市競選總部主委翁壽良醫師突發其想，改用「ＰＫ」印製Ｔ恤，加上光學社公益社團「誠」字，發給助選人員，日前廟口開講穿新制服亮相吸睛。
民眾黨用ＫＰ意義，keep promise代表柯文哲的務實的理念，繞圈的箭頭，從Ｋ到Ｐ，象徵柯文哲追求共榮、圓滿的政治主張。
翁壽良擔任嘉義市光學社福協會社長，光學社是公益社團，經常幫助弱勢，行善濟世，Ｔ恤上印有光學社LOGO「誠」字，助選人員穿新穎的ＰＫＴ恤，引人好奇，問ＰＫ和ＫＰ有何不同？翁壽良說，用LOGO「ＫＰ」要取得授權，他改用「ＰＫ」更有意思。
嘉縣國民黨不分區立委翁重鈞的姪子、無黨籍嘉市陽明醫院心臟內科醫師翁壽良，2016年參選第9屆嘉義市立委落選，這次總統立委大選，與柯文哲見面，答應出任嘉義縣市競選總部主委，引發外界藍白合聯想。
翁壽良說，他未加入民眾黨，認同柯文哲治國理念，不管誰執政，監督執政黨是人民天職，讓三黨不過半，他擔任柯文哲嘉義競總主委，未告訴立委翁重鈞，希望明年國家能像旭日初升的美。
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