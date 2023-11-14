國考門檻降引護理師不滿…薛瑞元回「邏輯在哪」 賴士葆：不食人間煙火

國民黨立委賴士葆今天針對考選部將護理人員國考，基礎醫學比重降低，企圖增加執照數，表示護理人員缺的是良好的工作環境，而非執照數。

賴士葆表示，考選部日前公告將護理人員國考困難度較高的基礎醫學比重從20％調降為10％，惹得護理師勃然大怒，因為降低進入門檻讓更多人更容易考上，蓄意快速增加量，不是明智之舉，影響所及的是素質下拉，還有降低他們的專業形象，護理師行業是遇見瓶頸，但是護理師選擇寧缺勿濫。

賴士葆指出，讓護理師更痛心的應該是在歷經多年抗議、遊行、甚至用行動出走之後，政府還是聽不懂他們的話，否則為何解決之道永遠碰觸不到核心？政府應該同理心去理解他們的訴求，解決最急迫的問題，那就是：護病比高、待遇差、勞動環境像是血汗地獄。衛福部長薛瑞元繼續雲淡風輕地說：「不知道不滿的護理師邏輯在哪裡？」這時候還在談考訓教用，就好像不食人間煙火一樣。

賴士葆說，因為醫護的工作環境差，護理人員執業率跌到 58.4％，所以選擇這個科系的人銳減，各校都招不滿的狀況下，民進黨總統參選人賴清德提出要增加護理科系的招生名額要來解決護理荒的問題，才被外界批評政策和核心方向都搞錯了。

賴士葆強調，人不願意留，政府卻招更多的人進來，是治標不是治本，因為至終還是有更多的人流失。護理人員執照數並不缺欠，缺的是良好的工作環境，政府以為已經宣布要撥款200億為護理人員加薪，他們還有什麼不滿足？護理師工會批判考選部草率的降低基礎醫學比重，這絕對不是解決人力缺口的方法。尤其事先沒有好好的與基層護理人員溝通，政府決定重大政策，他們卻沒有得到尊重。 國民黨立委賴士葆（圖）今針對考選部將護理人員國考，基礎醫學比重降低，企圖增加執照數，表示護理人員缺的是良好的工作環境，而非執照數。圖／聯合報資料照片

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