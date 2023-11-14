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鄭文燦當陳其邁面「高雄願望都實現」 她酸：韓國瑜要什麼沒什麼

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
行政院副院長鄭文燦（中）與高雄市長陳其邁今出席高捷小港林園線土建、機電與軌道工程動土典禮。記者吳慧芬／攝影
行政院副院長鄭文燦（中）與高雄市長陳其邁今出席高捷小港林園線土建、機電與軌道工程動土典禮。記者吳慧芬／攝影

行政院副院長鄭文燦今出席造價533億元的高捷小港林園線土建、機電與軌道工程動土典禮時指，將花880億元將小港機場提升為國際機場，「高雄的願望都會實現」。國民黨高雄市議員陳美雅表示，支持中央給高雄建設經費，但不該藍綠兩樣情，高雄市前市長韓國瑜任內「要什麼沒什麼」，綠色執政就成了「要什麼有什麼。」

鄭文燦今與高雄市長陳其邁一同出席港林園線今舉行土建、機電與軌道工程動土典禮，鄭文燦當著陳其邁的面指，行政院在大南方計劃，投資高雄很多，主要是看到高雄的價值，像小港機場就準備要花880億元，提升為國際機場，航班正在增加中，未來可南向飛新加坡等，讓高雄小港機場功能更強，此外，諸如大林蒲遷村、國道7號等高雄工程，都有在列管中，「高雄願望都會實現。」

陳美雅表示，她舉雙手支持中央給高雄建設經費，但不該因綠藍大小眼，韓國瑜任內向中央申請高捷小港林園線規劃經費，只要800萬元，中央都不給，韓國瑜只好動用高市府第二預備金，後來換了陳其邁當市長，「要多少給多少」，且中央不久後，就核定通過要價533億元的小港林園線。

陳美雅說，今天不管是藍是綠，不管市長是誰？中央都應依當地需求給予協助，如果把建設經費當成自己的籌碼，這對國家發展非常不利，對台中等其他縣市也不公平。

造價1357.9億元的國道7號中央已核定興建，未來高雄市區東側將新增1條南北向高速公路，提供高雄港洲際貨櫃中心聯外道路，讓自小客車能與大貨車分流，降低行車風險；路線由小港南星路一路往北至國10仁武，預定2026年動工，2030年完工。

高雄市前市長韓國瑜。圖／本報系資料照片
高雄市前市長韓國瑜。圖／本報系資料照片
行政院副院長鄭文燦與高雄市長陳其邁今出席高捷小港林園線土建、機電與軌道工程動土典禮。記者吳慧芬／攝影
行政院副院長鄭文燦與高雄市長陳其邁今出席高捷小港林園線土建、機電與軌道工程動土典禮。記者吳慧芬／攝影

小港機場 韓國瑜 高捷小港林園線 陳其邁 鄭文燦

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