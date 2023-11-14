【重磅快評】連如擬都翻盤 陳其邁能信鄭文燦？

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聯合報／ 主筆室
行政院副院長鄭文燦今天在高雄表示，行政院將斥資880億元將小港機場提升為國際機場。記者吳慧芬／攝影
行政院副院長鄭文燦今天在高雄表示，行政院將斥資880億元將小港機場提升為國際機場。記者吳慧芬／攝影

高捷小港林園線今舉行土建、機電與軌道工程動工典禮，行政院副院長鄭文燦表示行政院要花880億元將小港機場提升為國際機場，造價1357.9億元的國道7號也已核定興建。他當著高雄市長陳其邁的面說「高雄的願望都會實現」，現場歡樂不已。只是，鄭文燦對南方城市大發豪語之際，可曾記得他在桃園SRF發電廠會議記錄上批的「如擬」兩個大字嗎？

鄭文燦今天和交通部長王國材今天一同出席高捷小港林園線動工典禮，他表示雙北早有捷運，高雄小港林園線喊了10年，如今已克服困難動工，行政院在大南方計劃裡投資高雄很多，主要是看到高雄的價值。鄭並列舉小港機場準備要花880億元提升為國際機場，大林蒲遷村、新建國道7號等高雄工程也都在列管中，「高雄願望都會實現」。

建設高雄，平衡南北差距，當然是好事一件，大家都樂觀其成。但四年前高雄市前市長韓國瑜曾說小港機場已無法滿足未來發展，高雄需要一座24小時、雙跑道的現代化國際大機場，綠營側翼卻極盡調侃，綠營議員還質問韓「運能要多少才夠？」、「台灣需要兩個桃園機場嗎？」，要求韓市府仔細評估。

誰能料到，不過四年，陳其邁上台後，過去的質疑都不是問題，鄭文燦一出手就是880億元，韓國瑜當年的願望將由陳其邁來實現，此刻卻不見有綠營人士再提「台灣需要兩個桃園機場嗎？」的質疑，韓國瑜應當感觸良多。

此刻，有感觸的可能不只韓國瑜一人，昨天被鄭文燦反嗆「觀音SRF會議記錄不然要簽退回嗎？」的桃園市長張善政可能也有同樣心情。        

3家SRF發電廠進駐桃園科技工業園區近來引發不小爭議，有議員質疑SRF是以「再生能源」美化的焚化爐，由中央推薦、強迫地方買單。張善政指前市長鄭文燦和經濟部開會兩次並未反對，還在會議紀錄上簽核「如擬」；然而，鄭文燦的回應竟是：「不然會議紀錄要簽退回嗎？」

眾人皆知，首長在公文簽「如擬」即是同意之意，鄭文燦簽了「如擬」，事後卻硬掰在他市長任內都未核准SRF，在經濟部推薦入園後，也沒有任何一家取得環保營運許可，這是地方把關的權限。但，這是什麼邏輯？

SRF進駐桃科，事情鬧大，地方拒絕空汙，經濟部就甩鍋地方，還不讓地方把頭緒理清。桃園鄉親不禁納悶，鄭文燦為什麼不用「高雄願望都會實現」的心情來為桃園鄉親解套？經濟部不就歸鄭文燦管嗎？難道鄭要坐實「觀音賣鄉賊」的罵名？

鄭文燦說「高雄願望都會實現」，不僅是對高雄人說，更對著高雄市長陳其邁而說，自有相挺味道，陳其邁政治行情看好，鄭文燦舌粲蓮花為陳增色，但如果連公文簽「如擬」都可以翻盤，鄭文燦一番許願的話，也只能聽爽而已。 

小港機場 鄭文燦 陳其邁 SRF 韓國瑜 張善政

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