捲入行車糾紛…檢察官暗示以「開房間」抵付賠償金 監院通過彈劾
監察院今天表示，北檢檢察官陳立儒與性騷擾申訴人發生行車糾紛，未循報警等正當管道處理糾紛，屢次向申訴人表示得以「做愛」、「開房間」抵付賠償金，經地檢署調查認定性騷擾成立，由於嚴重傷害司法形象，有違檢察官倫理規範，監察院通過彈劾。
彈劾案文指出，陳立儒以顯含有性或性意涵言語騷擾申訴人，致申訴人心生畏怖，感受敵意或冒犯之情境，申訴人向警方提出性騷擾申訴，經北檢調查認定性騷擾成立。監察院11月9日審查通過監察委員高涌誠、紀惠容、鴻義章彈劾陳立儒提案，移送懲戒法院職務法庭審理。
彈劾案文表示，陳立儒5月21日與性騷擾申訴人在台北市萬華區發生行車事故糾紛，雙方針對賠償方式討論未果，陳竟未循報警等正當管道處理糾紛，卻向申訴人表示「所以我沒有要跟你要錢，你跟我做愛就好…要不要？」、「對…所以我沒有要跟你拿錢，你跟我做愛」，「對對對…所以我的意思是說，你如果願意跟我做愛，你就不用給我錢，那我也不管你到底有沒有18…」，「沒有，這條路有很多旅館啊」等語。
彈劾案文指出，陳立儒坦承當天確有情緒發言，有違反檢察官倫理規範情事，雖雙方經調解成立，但陳立儒身為司法人員，未能謹言慎行，妥適處理，反而以顯含有性或性意涵之言語騷擾申訴人，致申訴人心生畏怖，感受敵意或冒犯之情境，實不可取。
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