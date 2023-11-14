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柯文哲稱照顧弱勢以免出現殺人犯 陳建仁批言論歧視

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
行政院長陳建仁今天表示，柯文哲這是歧視性的言論，相信無法被社會大眾所接受，且也不符合大家對於政治人物的期待。記者王思慧／攝影
行政院長陳建仁今天表示，柯文哲這是歧視性的言論，相信無法被社會大眾所接受，且也不符合大家對於政治人物的期待。記者王思慧／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲日前稱「照顧弱勢是避免未來出現殺人犯」，引發外界批評。行政院長陳建仁今天表示，這是歧視性的言論，相信無法被社會大眾所接受，且也不符合大家對於政治人物的期待。

柯文哲10日在嘉義市舉辦「民眾之聲」開講活動，談到關於吸毒的問題時，表示對社會弱勢者好，不是施捨、憐憫，而是保護自己，現在不照顧他，「10年、20年後就是那些強姦犯、殺人犯」。

陳建仁今天到花蓮視察「台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫木瓜溪橋改建工程」，接受媒體聯訪時指出，柯前市長的一些歧視性的言論，相信是沒有辦法被社會大眾所接受，而且「也不符合我們大家對於政治人物的一個期待」。

陳建仁說，政府對於弱勢、需要幫助的族群，一定會盡最大的努力提供必要的協助，在他們最困難的階段，「我們一定會跟他們一起努力來度過難關」，讓每個人民都能得到最需要的照顧，也希望大家都能夠共榮共好，台灣更堅韌、溫暖。

另外，針對民眾黨不分區立委參選人徐春鶯，被證實找不到除籍紀錄，有媒體問若擔任公職的話，是否仍須證明已放棄大陸戶籍。陳建仁說，這件事情陸委會已經對外有所說明，任何要擔任中華民國台灣公職的人，都應該要遵守中華民國的法律，按照法律規定辦理。

民眾黨總統參選人柯文哲10日在嘉義市舉辦「民眾之聲」開講活動，稱「照顧弱勢是避免未來出現殺人犯」。本報資料照
民眾黨總統參選人柯文哲10日在嘉義市舉辦「民眾之聲」開講活動，稱「照顧弱勢是避免未來出現殺人犯」。本報資料照

陳建仁 中華民國台灣 殺人 柯文哲

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