民進黨轟柯文哲 2015最討厭蟑螂和國民黨 現在密室協商

民進黨太陽花學運世代今天舉行聯合記者會，批評民眾黨主席柯文哲在徐春鶯、同婚、核電、 學運、黑金等議題上說詞反覆、說謊成性，質疑柯文哲為了選票不惜反覆、說謊只為包牌，沒有中心思想，呼籲柯文哲誠實為上策，不要為選票欺騙選民。

民進黨總統參選人賴清德競選總部發言人戴瑋姍表示，柯文哲的說法一變再變，如果把臉遮起來單看說詞，會覺得根本是完全不同的兩個人。柯文哲利用這樣的方式來欺騙選票、選民，代表沒有中心思想，也代表會為了選票，為了個人利益不斷去變化說詞。

戴瑋姍也說，柯文哲2015年時的名言是「最討厭蟑螂、蚊子、國民黨」，但現在為了選舉利益，柯文哲選擇和國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜密室協商，打臉柯最愛標榜的「公開透明」，所謂的聯合政府，根本就是聯合分贓而已。

戴瑋姍指出，日前柯文哲在嘉義的一場座談會語出驚人，稱台北市的國中生畢業有99%會繼續就讀高中職，只有1％的人沒有繼續升學，這和吸毒的人口簡直是一比一，代表未升學的人吸毒的機會是99倍。柯文哲居然還說，未來沒唸高中的人，「除非是智障、癌症」，否則要全面列管。

戴瑋姍表示，柯文哲將犯罪與弱勢畫上等號，這樣的發言已經不是失言，而是赤裸裸的歧視，柯文哲也應該為這樣的言論出面道歉。

民進黨新店區立委參選人曾柏瑜指出，2014年，柯文哲搭著318運動的民主熱潮，並乘載著許多人對「新政治」的期望踏入政治圈，一躍成為台北市長。到現在過去將近10年，柯文哲種種行徑早已不再配稱為新政治。

曾柏瑜表示，柯文哲立場反覆不是一兩天的事，就連關係台灣經濟發展，是要持續走向世界，還是重新鎖回中國的服貿議題，態度也是反覆不定。柯文哲過去和學生一起拒絕服貿闖關，現在為了參選總統，高喊重啟服貿，還被國民黨前立委蔡正元的小編爆料曾對學運道歉，柯文哲也只淡淡回應：「歷史事件沒什麼好道歉」，難道柯文哲當時就只是把太陽花學運當成政治提款機而已嗎？

民進黨中正萬華區立委參選人吳沛憶表示，2014年，柯文哲在競選台北市長時，高舉「自由戀愛、婚姻平權」；2019年時，改口宣稱「我投票的時候投反對你，可是我允許12萬5千人上街遊行」；2020年時，柯文哲則表示「在2018年的婚姻平權公投，我投了廢票」；沒想到2023年的校園講座，柯文哲又辯稱「我沒說過投反對票」，甚至反嗆學生「問的人是誰」。柯文哲在面對同婚議題、徐春鶯提名爭議時，也是典型的「柯氏騙局」。

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