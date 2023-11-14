不分區立委列入安全名單 游錫堃：尊重黨中央
針對民進黨不分區立委立法院長游錫堃已列入安全名單？立法院院游錫堃上午出席在立法院舉行的「台灣民主百年追求」系列特展套書發表記者會，游錫堃受訪時表示，現在講都還太早，不過不管怎麼樣，中央黨部的任何決定，作為黨員必須要尊重。
民進黨是否將他列在不分區安全名單，游錫堃強調不會主動去尋求連任，希望讓黨有更寬廣的空間去安排，也希望讓年輕人有機會。
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