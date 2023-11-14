卡麥隆出任英國外相恐親中？外交部：解讀不精確

英國首相蘇納克日前宣布改組內閣人事，由前首相卡麥隆（David Cameron）取代柯維立（James Cleverly）出任外交大臣，不過外界解讀卡麥隆在擔任首相期間，大力推動英中交流，可能象徵英國對中態度轉變。對此，外交部今表示，親中解讀不精確，也不適當，並認為英國對印太的政策已逐漸明朗。

外交部今舉行例行記者會，針對有媒體詢問卡麥隆走馬上任英國新任外交大臣，是否有可能代表英國對中態度轉變。對此，外交部發言人劉永健表示，以親中，或親任何國家來形容一個國家的外長都是不精確，也是不適當的。

他說，任何國家的外交部長都是以自身國家的利益為政策目標，英國的新任外交大臣卡麥隆在2010年到2016年期間擔任英國的首相，其政治經歷豐富，外交部對卡麥隆出任英國外交大臣表示誠摯歡迎，並盼望與卡麥隆外相在既有的台英關係之上持續深化各項交流與合作。

劉永健進一步表示，英國政府今年3月公布外交政策整合性政策評估更新，同時5月與G7共同發布聲明，以及下議院外交國防委員會陸續公布的報告，均顯示英國對於台海和平穩定的重視、反對中國大陸以武力片面改變台海現狀的企圖，可見英國近年來對亞太，以及對台海政策逐漸明確，具有一致性。

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