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登記參選總統倒數 藍白合還在吵全民調...破局後3套劇本 這組合才能對戰「賴蕭配」

藍白明政黨協商 馬英九見證 侯友宜與會

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲（左）、國民黨主席朱立倫（中）、國民黨總統參選人侯友宜（右）。圖/聯合報系資料照
民眾黨總統參選人柯文哲（左）、國民黨主席朱立倫（中）、國民黨總統參選人侯友宜（右）。圖/聯合報系資料照

藍白陣營整合進入深水區，前總統馬英九表態支持全民調，民眾黨總統參選人柯文哲則說，希望邀請馬英九擔任見證人。台灣民眾黨今天發布公開行程，預計明天上午與國民黨舉行政黨協商會議，與會人員包括馬英九、柯文哲、國民黨主席朱立倫及國民黨總統參選人侯友宜

台灣民眾黨表示，針對2024年總統大選在野整合事宜，在野領袖將進行雙邊對談，並且敦請馬英九見證。

根據民眾黨發布的公開行程，民眾黨與國民黨即將舉行政黨協商會議，時間為明天上午10時，地點則選在財團法人馬英九文教基金會，由於場地限制，會談過程恕不開放採訪拍攝，並且在會後向媒體統一說明。

2024選舉 2024總統選舉 藍白 馬英九 侯友宜

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