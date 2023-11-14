藍白明政黨協商 馬英九見證 侯友宜與會
藍白陣營整合進入深水區，前總統馬英九表態支持全民調，民眾黨總統參選人柯文哲則說，希望邀請馬英九擔任見證人。台灣民眾黨今天發布公開行程，預計明天上午與國民黨舉行政黨協商會議，與會人員包括馬英九、柯文哲、國民黨主席朱立倫及國民黨總統參選人侯友宜。
台灣民眾黨表示，針對2024年總統大選在野整合事宜，在野領袖將進行雙邊對談，並且敦請馬英九見證。
根據民眾黨發布的公開行程，民眾黨與國民黨即將舉行政黨協商會議，時間為明天上午10時，地點則選在財團法人馬英九文教基金會，由於場地限制，會談過程恕不開放採訪拍攝，並且在會後向媒體統一說明。
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