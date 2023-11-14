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美方拜習會前與台灣溝通？ 外交部：台美保持密切聯繫

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
拜習會將於15日登場，圖為去年11月14日印尼峇里島G20峰會期間，中國國家主席習近平與美國總統拜登會面。（美聯社）
拜習會將於15日登場，圖為去年11月14日印尼峇里島G20峰會期間，中國國家主席習近平與美國總統拜登會面。（美聯社）

APEC亞太經濟合作組織會議今年於美國舊金山舉行，美國總統拜登預計與中國國家主席習近平在15日會面。對於美方有在事前向台灣進行溝通，外交部表示，台美之間針對歷次中美會談都保持密切聯繫，但細節不會對外說明。

針對「拜習會」是否在APEC領袖峰會成行，美國白宮10日發出新聞稿，證實雙方將於11月15日會面，討論地區性，和國際性議題，並強調中美保持溝通管道的重要性。

至於美方是否在事前與台灣簡報中美之間可能討論的議題，外交部今舉行例行記者會，發言人劉永健表示，外交部持續關注美中高層的互動情形，並表示，台美之間的互信良好，溝通管道也非常的暢通。

他說，台美之間對於歷次的中美會談，雙方保持密切的聯繫，不過基於台美之間的默契，與慣例，外交部針對細節不會對外說明。

外交部 美國

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